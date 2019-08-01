存南非幣 土銀最給利

土銀表示，108年7月推出超優惠利率的南非幣定期存款優惠專案，最高可享年利率5.5%的高利定存，客戶反應熱烈，佳評不斷。

為感謝忠誠的土銀存戶，自108年7月5日起至108年10月4日止，只要臨櫃單筆達南非幣1萬元以上之新資金，即可享6個月、9個月及一年期年利率5.50%的高利南非幣定存。存戶想在金豬年累積財富，就從來土銀開外幣存款戶存南非幣開始，土銀一定讓您荷包滿滿。且存戶若由他行「外幣匯入匯款」辦理本專案，一律免收手續費。手邊有資金的民眾一定要好好把握這難得的好機會。

下列為土銀南非幣外匯定期存款優存專案內容:

108年土銀南非幣外匯定期存款優存專案

優惠條件 活動期間及利率 本次適用利率期間 6個月 (年利率) 9個月 (年利率) 12個月 (年利率) 外匯定期存款 限新資金 限臨櫃南非幣1萬元以上 108.7.5～108.10.4 每月為一期檢討調整適用利率 108.8.5~108.9.4 5.50% 5.50% 5.50%

＊欲知各項優惠詳細內容，歡迎民眾至臺灣土地銀行官網查詢 (https://www.landbank.com.tw/)