癌症基金會宣布 補助LDCT篩檢費用 最高達6000元

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）肺癌是全球罹患人數最多的癌症，發生率為22.5，2018年有超過2百萬人罹患肺癌；在台灣，肺癌不僅為癌症死因之首，發生率高達36.49，遠遠高於全球，其中確診人數以女性為最多。為了維護女性健康，台灣癌症基金會宣布，將補助40歲以上，具中低收入或清寒證明的高危險族群女性，最高可申請到低劑量斷層掃描達6000元的費用補助。

台灣癌症基金會執行長暨萬芳醫院內科教授 賴基銘醫師指出，雖然國內吸菸率逐年下降，然而，廚房的油煙、路上的廢氣、PM2.5和致癌工作環境等，都漸漸地成為肺癌罹患的主因，尤其在女性因為家庭角色的關係，常常身處於充斥致癌因子的環境，如：廚房油煙、密閉室內的二手菸等，這也造成許多女性和非吸菸者在近年來肺癌發生率增加的主因。

肺癌早期症狀不明顯，6成肺癌癌友發現時，往往已經是晚期。賴基銘醫師提醒民眾，若被診斷出有肺腺癌，不用太緊張，因為現在治療相當進步。肺腺癌中最值得關注的非吸菸型，特別是亞洲女性，若為肺腺癌，很重要的是基因檢測，若為EGFR基因突變，使用標靶藥物治療成功機遇很大，若無基因檢測，除了以往化療方式，現已有免疫抗體療法可選擇。另外肺癌治療方針多元，而第一線的標靶用藥選擇，會影響整體治療成效，應與醫師充分討論適合方式。

8月1日為世界肺癌日，台灣癌症基金會與公益夥伴–屈臣氏攜手合作，展開「愛妳不肺力」專案，凡40歲以上，具備中低收入或清寒證明的高危險族群女性，前100名可申請到低劑量斷層掃描篩檢(LDCT)的費用補助，最高補助金額可達6000元。