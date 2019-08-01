中客來台自由行遭禁 微博狂刷「李榮浩怎麼去台灣」上熱搜

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）中國自今（01）日起停止來台自由行申請，引發外界嘩然。而中國網民討論的話題則跳脫政治，越來越偏，開始刷起「#李榮浩怎麼去台灣#」，超過3.3萬閱讀，成功登上《微博》熱搜。

中國文化和旅遊部官網昨(31)日下午公告稱，「鑒於當前兩岸關係」，自8月1日起暫停申請及核發赴台灣自由行通行證；47個開放來台自由行的省市都將停發。此一做法引發外界討論。

而中國網民對此議論紛紛，許多人趁著期限之前排隊辦理入台證，而更多人關注的重點則是兩岸藝人夫妻這下該怎麼見面，有人想到最近剛向歌手楊丞琳求婚成功的中國藝人李榮浩，在微博上發問「#李榮浩怎麼去台灣#」？

此問題引發激烈討論，被刷上微博熱搜。有網友認真解答，表示「已經結婚的話不需要旅遊簽證，申請依親居留就行」，並建議「李榮浩在一個小時又20分鐘內和楊丞琳結婚」。

大批網友開始歪樓，從「這孩子命太苦，娶個老婆不容易」到「李榮浩可以跟高圓圓（夫趙又廷）劉詩詩（夫吳奇隆）、汪小菲（妻大S）、周揚青（男友羅志祥）還有陳曉（妻陳妍希）組個台灣探親團，一起去台灣。」

甚至還有網友內心小劇場爆發寫著：

「楊丞琳：誒，今天陪我逛街

李榮浩：不行，今天要參觀台北故宮博物館，導遊不讓脫團。」

歪樓情況也笑翻一票網友。