抽驗生鮮蔬果農藥殘留　家樂福、頂好和北農皆中標

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）台北市政府衛生局今（1）日公布生鮮蔬果殘留農藥抽驗結果，此次共計抽驗90件蔬果產品，檢驗結果12件不符合規定，包含北農的茄子、百香果、葡萄，家樂福的西芹，以及頂好超市的香菜等。

北市衛生局表示，此次抽驗12件不符規定蔬果產品，分別為家樂福天母中山店的「西芹」、大安區成功市場的「甜豆」各1件檢出7項殘留農藥不符規定；中山區佰果樹水果行的「百香果」檢出4項殘留農藥不符規定。

另外，頂好超市大直店的「香菜」、新光三越百天母店的「韭菜花」、北農的「茄子」和「葡萄」、彭園餐廳的「白蘿蔔」、中山區大直水果行的「愛文芒果」，以及北農和中正區初水果專賣店的「百香果」各檢出1項殘留農藥不符規定。

頂好超市大直店的「香菜」遭檢出1項殘留農藥不符規定。（圖／台北市政府衛生局）

北市衛生局表示，針對不符規定產品，北市衛生局已命抽驗地點下架不得販售，經追查產品來源均屬外縣市，已移請所轄衛生局溯源處辦及農政單位輔導農民正確田間施藥。

北市衛生局提醒民眾優先選購當季蔬果，於食用或烹調蔬果前，先以流動清水沖洗根部或果蒂處，再以水浸泡10-20分鐘，接著用流動的自來水沖洗2至3遍，與烹煮蔬菜時，將鍋蓋打開等方式，來減少及降低農藥的殘留。