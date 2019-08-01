【北風與太陽】內政部放寬兩岸探親資格 展台灣人權價值

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）中國政府7月31日片面公告暫停中客來台自由行。內政部次長陳宗彥今（01）日宣布，即日起，放寬中國籍配偶親屬來台短期探親的資格，三親等內血親的「配偶」，如大嫂、孫媳婦、姐夫等也能探親，展現與中國不同的人權價值。

陳宗彥表示，中國專斷暫停來台自由行，凸顯中國人民沒有自由旅行的權益，我國對於各國或中國人士來臺均一視同仁，敞開雙臂正面看待，這次修正「大陸地區人民進入臺灣地區許可辦法」，是以強化人權為考量，歷時近5年研議，並落實兩公約的精神，針對兩岸探親的家庭倫常需求予以調整。

這次政府除了放寬中國籍配偶親屬來臺短期探親資格外，也鬆綁外國優秀人才的中國籍親屬探親或隨行團聚資格，以及提升無戶籍國民及港澳政府駐臺人員的家庭團聚權等，期望能提升中國籍配偶的生活權益，以符合人倫親情探視的需求。

新法施行首日，已有中國籍新住民朋友迫不及待送件，陳宗彥也特別到移民署臺南市第二服務站，見證中國籍新住民姊妹寧女士申請弟媳來臺短期探親，寧女士表示，修法後弟弟及弟媳就能夠一起來臺，讓好客的她相當期待。

這次修法，同步考量醫美健檢所需期間3個月即已足夠，故將入境證件效期從6個月，修正為3個月，以強化入出境管理機制，衡平社會安全。

此外，對於保證人部分，則採寬嚴並濟的方式，除加強要求保證人須確保中國人士依限離境外，若保證人已與前任中國籍配離婚，且經通報行方不明已逾7年等情形，則可放寬再擔任現任中國籍配偶的保證人，申請來臺，以保障家庭團聚。

陳宗彥強調，這次修法幅度較大，為使新法順利上路，移民署已於臺北、臺中、高雄舉辦說明會，宣傳修法重要訊息，期盼修法促進兩岸正面交流，並強化人流管理機制，兩岸人民往來常態化與安全管控目標。

移民署表示，今日除了寧女士送件申請外，在桃園市服務站，也有婁先生申請姐夫來台短期探親，可見這次修法確實讓中國籍新住民朋友的親屬來台探視更便利。