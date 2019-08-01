「尊重時代力量」　洪慈庸、林昶佐選區民進黨策略小組「不提名」

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 2020大選，民進黨與時代力量的關係備受矚目。民進黨提名策略小組昨(7月31日)舉行會議，決議針對台北市第五選區、台中第二與三個選區「不予提名」，也就是該選區將與時力現任立委林昶佐、洪慈庸及台灣基進黨合作，不過，仍待8月7日中執會討論通過。

綜合風傳媒與中央廣播電台報導，民進黨提名策略小組昨上午確認，建議本屆禮讓給時力，並分由時力林昶佐、洪慈庸勝出的北市中正萬華區、台中后神雅潭區( 后里、神岡、大雅、潭子 )，及準備和基進黨合作的台中大烏龍選區，民進黨都不提名。

風傳媒引述民進黨幹部表示，黨內提名策略小組，本來就有尊重現有時力選區的共識。民進黨也清楚，目前為了是否應和民進黨合作，時代力量黨內出現嚴重分歧的時力，此舉算是先對時力展現善意。

黨內幹部也重申，民進黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉都曾宣示，只要2016年選舉有合作的友黨立委尋求連任，民進黨都會尊重。

民進黨預計8月底前完成所有區域立委提名，目前仍有22個徵召選區尚未提名。扣除台北第五選區、台中第二與第三選區「不予提名」後，還有19個選區的提名還未定案。

8月7日的中執會將通過第二波徵召名單，提名策略小組正在加速評估適當人選。