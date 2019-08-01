柯文哲將創立「台灣民眾黨」 蔣渭水姪孫女：有「台灣民眾」優先嗎？

（台灣英文新聞 / 柯錸 綜合報導）台北市長柯文哲將於8月6日創立「台灣民眾黨」，蔣渭水文化基金會副執行長蔣理容在臉書發文指出：柯文哲組黨只有一個目的－「選總統」。

蔣渭水（1888－1931），臺灣宜蘭人，是臺灣日治時期的醫師、民族運動者、臺灣文化協會與臺灣民眾黨參與創立者，是當時社會運動的重要領導人物。

1921年蔣渭水與其他同志者成立臺灣文化協會，提倡民權運動；1927年成立「臺灣民眾黨」，爭取地方自治、提倡言論自由，是臺灣第一個現代化政黨。臺灣民眾黨在1931年被台灣日治正政府勒令解散。蔣渭水的名言有「同胞須團結、團結真有力」、「臺灣是臺灣人的臺灣」。

蔣理容是蔣渭水先生的姪孫女，她說：民主時代每個人有組黨的自由，我一個「台灣公民」，不會因為有人崇拜我的祖先，自許成為他的傳人而動怒，或高興。很不幸地，柯文哲是一個醫生，他抓了也是醫生的「蔣渭水」這三個字當作外衣。

蔣理容說：這也正是個好時機，我們可以好好來檢驗柯文哲的黨綱是什麼？哪些各種顏色的人站在他身邊？柯文哲想要選總統，那他的中心思想、價值觀是什麼？對照「蔣渭水精神」，他有哪裡像？

最後，蔣理容說：蔣渭水先生畢生從事任何公共事務或社會啟蒙運動，都是「為眾人而非為個人」，我想如果有人選擇在蔣渭水的逝世紀念日這一天創立一個新政黨，我懷疑這個黨會以「台灣利益」或「台灣民眾」為優先嗎？