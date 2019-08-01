【快訊】林昶佐宣布即刻退出時代力量　以無黨籍參選立委

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）時代力量立委林昶佐今(1)日宣布，他即刻退出時代力量，以無黨籍身分投入台北市第五選區（中正萬華區)立委選戰，並支持總統蔡英文連任。

中央社報導，時代力量上午舉行臨時決策委員會，林昶佐發出採訪通知，在決策會後的下午1時召開記者會(如上圖)。

林昶佐在記者會上宣布退出時代力量，並強調希望他的離開，可以帶給時代力量改變的契機，面對中國打壓，只能奮力一戰、退無可退。

他並表態，支持蔡總統連任，是毫無疑問的選擇。

林昶佐說，這幾年他在時力內部多次提出路線問題的討論，至今無法形成共識。他沒辦法再膠著於黨內混沌的路線問題，必須清楚地朝正確的方向前進。

相關新聞 幕僚分析：柯文哲組黨拚10席立委 可能與郭台銘合作

他也期待他的離開，可以帶給時代力量改變的契機。目前他沒有考慮加入民進黨或柯文哲的政黨，現在他最重要的工作是找出最強的候選人，投入艱困選區，一對一與國民黨對決。

時力前黨主席、立委黃國昌日前拋出如果時力當小綠，他就要離開，以及與時力關係密切的林飛帆接下民進黨副秘書長，讓時力路線之爭問題浮上檯面。

此外，台北市長柯文哲宣布成立台灣民眾黨後，外界也認為時代力量將面臨重大挑戰。

林昶佐和同黨立委洪慈庸陸續呼籲黨內討論路線後，多位時代力量議員近日也在黨內發起2020大選「總統唯一支持蔡英文」連署。

記者會直播 超連結在此

林昶佐小檔案 (資料來源: 中央社)