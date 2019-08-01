專業受肯定 司徒文獲聘陽明大學副校長

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）之前在台大擔任客座教授的美國在台協會（AIT）台北辦事處前處長司徒文（William Stanton），將於8月中旬接任陽明大學副校長，協助該校發展國際衛生專業。

陽明大學今（1）日發布新聞稿指出，司徒文預計8月16日正式接任，除了行政職，也將負責英文教學工作，讓學生獲得多元學習機會。陽明指，為了因應全球化公共衛生跨國界挑戰，醫療健康與衛生政策必須與國際接軌。盼能借重司徒文之國際外交經驗，強化與國際鏈結。

根據陽明大學，司徒文有著34年的豐富外交經驗，1978年進入美國國務院，曾派駐中國、巴基斯坦、黎巴嫩、澳洲、南韓等國家。2009至2012年，擔任AIT處長，卸任後續任清華大學亞洲政策中心主任、清華大學副校長、台灣大學客座教授等職。

自由時報6月報導，有投訴指出，台大今年傳出不續聘司徒文，實乃政治考量。報導指，司徒文過去多次批評中國，拉近台美關係，鑒於台大校方高層較親中，司徒文之存在恐會引發中國不快。

台大校方始終否認此一決定背後有政治力的運作。新頭殼引述台大校務長丁詩同說法，由於國際學院亟欲轉型，朝農業科技、智慧科技、基因體等領域發展，考量之下，決定不再續聘。