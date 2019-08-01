雲海間的神音-優人神鼓 在海拔一千多公尺的撼動演出

全台知名連鎖飯店集團力麗觀光將於10/25(五)~10/27(日)在力麗馬告生態園區明池水劇場重現優人神鼓經典劇目「聽海之心」。今年母親節前夕，力麗觀光將優人神鼓經典劇目「聽海之心」搬上明池水劇場，三場表演共1500個席次座無虛席，大獲好評。今年秋天將再次進行為期三天盛大演出，此次共提供2100個席次，票價設定自1500元起，8月2日開始於兩廳院開放售票，將帶給觀眾一場療癒身心、撼動靈魂的感官體驗。

優，是古老的『表演者』，神意指人內心深層的寧靜狀態，優人神鼓代表著『在自已的寧靜中擊鼓』。國際知名藝術團體-「優人神鼓」表現出將「道」-自己生命的修練與「藝」-生活美學的實踐，融於一身為創作目標。經典作品《聽海之心》曾受到法國《世界日報》評為「法國亞維儂藝術節最佳節目」，2000年再度被讚譽為「法國里昂舞蹈藝術節最受觀眾歡迎的節目」。優人神鼓走遍各大國際知名的藝術節慶，迄今已於世界各地演出超過120場次。此次力麗觀光再度邀請優人神鼓於10月份在明池湖水劇場的演出，以「親近傳統，回歸自然」出發，期待藝術創作多元的可能性。

優人神鼓名列台灣前五大表演藝術深耕31年，此次演出以「水」為主軸貫穿整體創作，運用大神鼓、大銅鑼、大抄鑼架於湖水之上，鼓者以互動的方式融入明池之水，演出「崩」展現大水初來時的洶湧澎湃、「流水」表現緩慢又密集的細小水流、「聽海之心」代表大海深處的寧靜、「沖岩」以彈跳動作象徵海浪撞擊岩石也寓意人生面臨挑戰但確不斷地超越、「海潮音」以寬廣渾厚力量展現清明而深入人心之音，進而升起寧靜的感受。這五個段落在各種節奏與力道變換的鼓聲鑼音下，擬現水不同的狀態，比喻生命中所經歷各種樣貌。

力麗觀光旗下之棲蘭、明池及馬告生態園區，以環境生態保育及永續經營為目標，因生態保育工作完善，保存了台灣大自然美景這塊寶藏。在力麗觀光蔡宗易董事長及優人神鼓創辦人劉若瑀老師的極力的推展之下，將位於海拔一千多公尺的力麗馬告生態園區的明池湖打造成水劇場，強調生態環境與表演藝術的自然融合。而10月份正是明池秋色美景絕佳的日子，由綠轉紅的落羽松當陽光灑落倒映在湖面上時，景色變化萬千，是賞楓的熱門景點。選在這個時間點邀請優人神鼓演出，更加讓我們引頸期盼。