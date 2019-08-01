大倉久和七周年感恩與回饋　送暖伯大尼兒少家園 優惠餐飲住房饗貴賓

大倉久和大飯店歡慶七周年，為了感謝大家一路的支持，特別將今年的生日定調為感恩與回饋，除了推出餐飲與住房多重優惠答謝貴賓，更重要的是把這份心意轉化為實際的行動，宣布將捐出新台幣40萬元給照顧台灣失怙孩童60年的伯大尼兒少家園，支持他們持續照顧需要愛與關懷的孩童。

台灣第一家日系名門頂級飯店─大倉久和大飯店，自2012年8月3日在台北中山區開門迎賓以來，提供與外表相同─低調而奢華的服務，一步一腳印地深耕台灣市場，也吸引講究細膩服務的外籍、尤其是日籍旅客。回首七年來時路，感念各界的支持，特別舉辦七周年感恩回饋記者會，邀請伯大尼兒少家園代表到場參與公益捐贈儀式，並且宣布八月份館內多重優惠活動，以及宣告各項服務升級，讓外界看到七歲的飯店即將展現的活力新面貌。

大倉久和大飯店自2012年開幕起，便以長久在地耕耘飯店品牌為目標，在站穩步伐之後，便積極思索:「如何能直接回饋社會，成為正面積極影響力的一環?」經過內部多次的討論與評估，最後決定將感恩的心意化為行動，在八月生日的時候捐出40萬元，給無私奉獻、長年照顧台灣失怙孩童的台北市私立伯大尼兒少家園。

台北市私立伯大尼兒少家園於1959年由英國傳教士艾偉德女士成立，創立之初，主要收容因戰爭及疾病導致父母雙亡或單親的失依兒童少年；隨著台灣社會的發展，收容安置對象逐漸拓展到家庭經濟貧困、家庭功能不彰、受刑人子女、受虐等兒童及少年。

今年正好滿六十周年，伯大尼為了讓收容的院生能夠在更好的環境下成長，即將啟用新的幸福家園，以社工夫妻擔任「家父母」的小家生活方式，取代過去宿舍式的收容照顧，讓孩子在家庭的氛圍中互相學習成長。大倉久和大飯店認同伯大尼的理念，也感佩他們對社會默默的付出，因此決定以行動支持他們對於兒少的關懷。