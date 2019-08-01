美麗信花園酒店　九宮格點心坊【花˙尋月】中秋典藏禮盒

花好月圓，當然要有應景的月餅！美麗信今年推出【花˙尋月】中秋典藏禮盒，以傳統經典口味打造完美中秋節，不論是送禮或是自家享用倆相宜，邀您一起以經典口味卻有不凡滋味的中秋月餅為您傳達心中濃濃秋情意！

美麗信九宮格點心坊即日起至9月10日(二)推出【花˙尋月】中秋典藏禮盒，內含各四入的﹝月見蛋黃酥﹞、﹝紫金芋頭酥﹞、﹝美好金玉饌﹞，每盒共十二入只要NT$890；三種傳統口味經由甜點冠軍主廚巧手，幻化出濃醇誘人、經典卻令人驚艷的絕妙滋味！凡於8月31日前預購且付清全額，獨享95折早鳥優惠，每盒只要NT$846。

此外，另有提供團購優惠，20盒以上享9折、60盒以上享85折、100盒以上享8折，最低每盒竟然只要NT$712，貼心優惠和您一同賞月慶中秋。

今年所推出的中秋典藏禮盒，主廚將傳統酥餅結合新穎大理石內襯古典雅藍星月外包裝，簡單大方的外型搭配十二入裝的滿足份量，讓嘉賓與親友豐盛共享，同時也滿足有送禮需求的嘉賓。月餅禮盒內含三種口味，精心推出的【月見蛋黃酥】，傳統綿密奶油烏豆沙餡香氣撲鼻，圓潤外型就像月亮一樣飽滿，最裡層包覆飽滿香噴鹹蛋黃，一口咬下，混著烏豆沙香濃與蛋黃鬆香，甜度適中不黏牙，是相當受歡迎的傳統口味；【紫金芋頭酥】，主廚嚴選使用台灣在地大甲芋頭，其濃郁的芋香順口又綿密，層層堆疊出的外皮酥脆另人難忘，真材實料的港式美味絕對讓人口齒留香。【美好金玉饌】以白鳳豆為基底拌入少許鹹蛋黃；不甜膩的特製豆沙，一口咬下有鬆化多層次口感；內餡鹹蛋黃經過烤香後打碎，捏化為球狀再包覆為內餡，質感綿密的特殊滋味，如同白月光似的在嘴裡流連。美麗信九宮格點心坊特別推出的【花˙尋月】中秋典藏禮盒，將驚艷口感、精緻禮盒以最誠摯的方式為嘉賓賀中秋。