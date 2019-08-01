直播選越南新娘遭詐騙 移民署籲勿輕信網路廣告

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）昨日有週刊報導「下標買越女 婚仲搞直播騙台男」，有民眾透過臉書社團搜尋越南新娘，卻發現個人婚媒以網路直播方式提供線上選妃，並從中騙取媒合費。

移民署對此表示，如民眾發現並檢舉在臉書社團或網路等平臺刊登招攬跨國（境）婚姻媒合廣告者，被檢舉者每案可處新臺幣10到50萬元不等罰鍰，且可連續裁罰。

移民署說明，報導中案件已錄案調查，如查有違法事證，均依法提報「跨國境婚姻媒合審查小組」進行裁處。

移民署提醒，網路世界資訊多元，民眾日常社交利用網站、臉書或LINE等社群軟體日漸增多，不論民眾是以何種方式認識外國對象，仍禁止要求期約報酬或登載廣告。移民署呼籲民眾，勿以「大陸新娘、外籍新娘」等字搜尋婚媒網站，勿輕易相信網路臉書社團的私人介紹行為及網路廣告，以免日後發生糾紛而無法解決。

移民署再次提醒有意尋求跨國婚媒的民眾，可於移民署官網查詢合法婚媒團體，惟因跨國婚媒涉異地服務，媒合過程細瑣，務必要牢記「二要三多」以維護自己的權益，包括「要記得」與媒合者簽訂書面契約，「要索取」付費收據，「多詢問」比較合法婚媒團體後再選擇服務，雙方於婚前要「多了解」彼此家庭背景與風俗文化，婚後「多溝通」加強彼此支持，跨國婚姻才會幸福長久。

移民署日後亦將持續加強網路巡查力度，並再運用各類媒體進行跨國(境)婚姻媒合宣導，以維法紀及保障民眾權益。