中國限縮來台自由行　交通部火速編36億推國旅獎勵

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）2020年台灣總統大選在即，中國文化和旅游部昨（31）日發布公告，自今（01）日停辦中國旅客赴台自由行簽證，這是中國首次祭出大規模限縮政策。交通部林佳龍昨日在臉書宣佈，「預計將在今年第四季投入36億預算，推動「國旅秋冬遊獎勵方案」」。

中國文化和旅遊部網站7月31日以「海峽兩岸旅遊交流協會」名義表示，鑒於當前兩岸關係，決定自2019年8月1日起暫停47個城市大陸居民赴台個人遊試點。

這47個城市包括中國北京、上海、廈門、天津、重慶、南京等城市。

台灣交通部長林佳龍昨日在臉書上表示，「每次在總統大選前，中國都會使出類似的打壓手段，企圖透過管制來台自由行旅客，脅持觀光產業，進而影響台灣選舉。面對這種要脅手段，我們已有準備；面對打壓，我們不會束手就擒。」

林佳龍進一步提到，預計將在今年第四季投入36億預算，推動「國旅秋冬遊獎勵方案」，這次的方案包括團體、自由行旅客都將補助，也將針對觀光旅遊業推出入園優惠，詳細方案近期將公佈。面對打壓，政府不會讓台灣的旅遊業者孤軍奮鬥！

他呼籲，打壓台灣，無助於觀光交流，也只會讓台灣人更團結。觀光不該被政治染指，觀光客也不應成為威脅台灣的人質。

據交通部觀光局統計，2019年上半年，中國遊客來台人數與2018年同期相比，增長了近3成。如今中國限縮政策一出，將對我國旅遊業者帶來不小的衝擊。

交通部觀光局在新聞稿指出，歡迎中國遊客來台立場不變，並對此事表示遺憾，希望能盡速恢復，期盼兩岸觀光旅遊維持正常且良性的互動，勿受政治或特定因素影響，觀光局將持續關注中客來台情形。

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