311強震8年　 福島邁向零核電　第二核電廠決定除役

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）東京電力公司正式決定將福島第二核電廠除役，加上2011年因311地震發生核災的福島第一核電廠的6座反應爐，福島縣內10座反應爐全部除役。

日本東京電力公司31日召開董事會，正式決定將福島第二核電廠除役。共同社報導，將4座反應爐除役預計需要超過40年時間，費用方面估計超過4000億日元。此外，為了順利推進除役作業，東電計劃在福島第二核電廠區內新設乏燃料貯藏設施，因此外界預料相關費用將不斷增加。

第二核電廠於1982至1987年陸續開始運轉。311東日本大地震發生時全部4座反應爐都處於運轉狀態，其中3座一度喪失冷卻功能，幸好保有足夠備用電力持續冷卻反應爐。

福島縣曾向東電表示，福島第二核電廠已成為地震及福島核事故災後重建的障礙，因此強烈要求將之除役。東電社長小早川去年6月承諾會好好考慮4座反應爐除役事宜，最終在7月31日正式做出決定。

東電社長小早川智31日前往福島縣政府大樓與該縣知事內堀雅雄會面，報告除役的決議以及今後的處理方式，日媒引述內堀說法，福島縣內的所有核電廠反應爐將安全、確實地推動除役，東電表示將新設貯藏福島第二核電廠使用過核廢料的設施，日後全數搬出福島縣外，盼東電能說到做到。