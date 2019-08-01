文旦季快到了　農糧署不藏私選果方法報你知

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）隨著中秋節的到來，文旦柚的需求逐漸增高，你可知市場的上看到的這些水果，最早是在台灣何地種植的嗎? 又要如何挑選好吃的文旦柚呢? 行政院農業委員會農糧署這幾個小撇步報你知。

農糧署表示，台灣文旦種植面積約4,200公頃，主要產區在台南市麻豆區、宜蘭縣冬山鄉、花蓮縣瑞穗鄉、玉溪地區、台東縣東河鄉、新北市八里區、苗栗縣西湖鄉、雲林縣斗六市及嘉義縣竹崎鄉等地區。

依產區特色可分為三大產區，中南部文旦栽培歷史最悠久，文旦果肉口感綿密甜度高，喉韻佳易回甘；東部文旦以自然友善農法生產，果肉細嫩Q彈，汁多味美；北部文旦外型較為肥潤豐滿，香味濃郁，甜中帶酸，品質優良。

目前各產區均有老欉文旦，因此民眾不僅有更多樣化的選擇還可以品嚐到不同風味的文旦。加上國產文旦營養價值高，富含維生素A、B1、B2、C及膳食纖維、果膠、有機酸、礦物質等，民眾可多加選購。

然而面對成堆的文旦，許多民眾都不知道如何挑選才能買到好吃的水果。農糧署教民眾挑選時，以果形呈梨形，表皮光滑、油胞細緻，果重400至600公克，有沉重感且底部開闊為最佳。還有，選購後的文旦，可立即嚐鮮或放置通風處，經過數日辭水後，果肉質地將會更柔軟細緻，甜度也會再提升。

為推廣台灣各地生產的文旦柚，農糧署將在下週三(8月7日)於台北火車站舉辦「柚見中秋預見幸福」記者會，提供民眾、公司行號等預購文旦柚及糕餅禮盒。