穆斯林男姓喊3聲「離婚」即休妻 印度修法訂為刑事罪

(台灣英文新聞/ 國際組 綜合外電報導)印度議會7月30日通過法案,將伊斯蘭文化中大喊三聲「Talaq(離婚)」便即刻離婚的行為訂為刑事罪,違者將可處最高3年有期徒刑。

阿拉伯語中的「Talaq」意指「離婚」,穆斯林文化中,丈夫只要連說三次「Talaq」即完成離婚程序,被離婚的妻子必須馬上離開家庭,許多穆斯林國家,包括巴基斯坦及孟加拉,都已明令禁止該做法。

印度最高法院於2017年宣佈三聲「Talaq」離婚是違憲,但仍然有不少男性透過此法與妻子離婚。

印度國會7月30日以99票對84票,壓倒性通過此法案,將送交總統簽名即生效。支持者認為在印度的穆斯林婦女因此受到保護,不會因各種原因突然被離婚。

《中時》報導,印度女權運動人士列舉許多穆斯林婦女被離婚的案例,包括被在海外工作的丈夫透過簡訊、Whatsapp、Skype等通訊軟體或電話施行離婚等。

《中央社》2016年報導,一名住在印度西孟加拉邦的穆斯林婦女告上印度最高法院,表示自己接到在杜拜工作的丈夫電話,對方連說3次「Talaq」,與她離婚。

此這項名為《穆斯林婦女婚姻權利保護法案》也引發許多穆斯林團體不滿,認為政府不該藉由法律入侵婚姻家庭及宗教文化。印度反對黨也強烈抨擊,認為不能將違反此法律的人判處,容易被濫用。

總理莫迪30日在推特上表示「一個古老的做法終於被丟進歷史的垃圾桶,此法案糾正對穆斯林婦女犯下的歷史錯誤。」

An archaic and medieval practice has finally been confined to the dustbin of history!



Parliament abolishes Triple Talaq and corrects a historical wrong done to Muslim women. This is a victory of gender justice and will further equality in society.



India rejoices today!