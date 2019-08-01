穆斯林男姓喊3聲「離婚」即休妻 印度修法訂為刑事罪

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合外電報導）印度議會7月30日通過法案，將伊斯蘭文化中大喊三聲「Talaq（離婚）」便即刻離婚的行為訂為刑事罪，違者將可處最高3年有期徒刑。

阿拉伯語中的「Talaq」意指「離婚」，穆斯林文化中，丈夫只要連說三次「Talaq」即完成離婚程序，被離婚的妻子必須馬上離開家庭，許多穆斯林國家，包括巴基斯坦及孟加拉，都已明令禁止該做法。

印度最高法院於2017年宣佈三聲「Talaq」離婚是違憲，但仍然有不少男性透過此法與妻子離婚。

印度國會7月30日以99票對84票，壓倒性通過此法案，將送交總統簽名即生效。支持者認為在印度的穆斯林婦女因此受到保護，不會因各種原因突然被離婚。

《中時》報導，印度女權運動人士列舉許多穆斯林婦女被離婚的案例，包括被在海外工作的丈夫透過簡訊、Whatsapp、Skype等通訊軟體或電話施行離婚等。

《中央社》2016年報導，一名住在印度西孟加拉邦的穆斯林婦女告上印度最高法院，表示自己接到在杜拜工作的丈夫電話，對方連說3次「Talaq」，與她離婚。

此這項名為《穆斯林婦女婚姻權利保護法案》也引發許多穆斯林團體不滿，認為政府不該藉由法律入侵婚姻家庭及宗教文化。印度反對黨也強烈抨擊，認為不能將違反此法律的人判處，容易被濫用。

總理莫迪30日在推特上表示「一個古老的做法終於被丟進歷史的垃圾桶，此法案糾正對穆斯林婦女犯下的歷史錯誤。」

An archaic and medieval practice has finally been confined to the dustbin of history!



Parliament abolishes Triple Talaq and corrects a historical wrong done to Muslim women. This is a victory of gender justice and will further equality in society.



India rejoices today! — Narendra Modi (@narendramodi) July 30, 2019

該法案也被認為是莫迪政府在第二個任期的第一個勝利。