聯合國發行新郵票 軟萌大貓熊當主題　

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）貓熊迷注意嘍！為了紀念在新加坡舉辦的「第36屆亞洲集郵展覽(SINGPEX2019)」，聯合國郵政在7月31日展覽開幕日，同步發行以聯合國開發計畫署首對動物形象大使，大貓熊「啟啟」與「點點」作為主題形象的郵票，盼鼓勵更多人關注並加入可持續發展目標的行動中。

「啟啟」與「點點」長得幾乎一模一樣，是對雙胞胎雄性貓熊，他們在中國成都大熊貓繁育研究基地出生。名字則是從116個國家的網友、5,000多個名字當中遴選出來，蘊含著對全球發展路徑新起點的「美好祝願」。

聯合國郵政表示，大貓熊是中國特有的珍稀動物，就如世界上的許多野生動物一樣，它們正面臨著氣候變遷和自然棲息地喪失等嚴峻挑戰。並藉此呼籲，各國須採取緊急行動來減少自然棲息地的退縮，遏制生物多樣性的喪失，並保護受威脅物種，防止其滅絕。

聯合國郵政發行的兩版小全張郵票，每版各含3枚，均有唯一編號。另外，每版張尺寸105 x 150毫米，郵票尺寸30 x 40毫米，為膠印及印金印刷，由聯合國郵政管理局的設計師卡茲（Rorie Katz）進行版式設計。

３枚郵票面額分別為1.5美元、2瑞士法郎和1.8歐元，圖案則是用兩隻大貓熊在嬉戲的照片。背景畫面是由中國美術家協會會員、成都畫家王申勇繪製的工筆貓熊作品，印量共2萬3,000版。