陸客自由行暫停 紐時：中國企圖影響台灣大選

中國政府宣布停發赴台灣自由行通行證。紐約時報報導，此舉似乎是為在明年1月總統大選前影響台灣政局，避免陸客接觸台灣民主選舉及支持香港「反送中」抗爭的氛圍。

中國文化和旅遊部官網7月31日刊登海峽兩岸旅遊交流協會公告，表示「鑑於當前兩岸關係，決定自2019年8月1日起暫停47個城市大陸居民赴台個人遊試點」。旅遊業界估計，這將影響每月約15萬人次陸客客源。

紐時報導引述駐台北政治觀察家方恩格（Ross Darrell Feingold）說法指出，此舉是北京對台灣政府不遵循中國偏好框架表達不滿的連串政策工具之一，無論誰當總統都一樣。

報導提到，中國限制赴台自由行之際，美中緊張關係日益升溫。中國政府上週發表國防白皮書，指控「外部勢力」干涉並支持台獨，間接影射美國；總統蔡英文7月出訪友邦過境美國前，美方批准售台M1A2T戰車等逾22億美元軍備。

中方公告未提及確切原因，中國國務院台灣事務辦公室也尚未表態。據報導，部分在台人士猜測北京用意是影響台灣大選，替代表中國國民黨角逐總統大位的高雄市長韓國瑜助選。

方恩格說，中國是否會在台灣大選前幾個月加快採取這類行動，還有待觀察，「中國當然清楚，這不必然會帶來他們樂見的總統及立法委員選舉結果」。

另一方面，香港「反送中」抗爭餘波盪漾，蔡總統多次聲援香港民眾爭取民主，美方近期也拉高分貝力挺港人抗爭。報導分析，避免陸客接觸台灣民主選舉及支持香港「反送中」抗爭的氛圍，或許也在中方停發赴台自由行通行證考量之內。

華爾街日報報導，中國暫停赴台自由行用意是在經濟與政治層面加強對台施壓。旅遊業人士表示，由於陸客占赴台觀光人次約1/4，中方限制措施恐影響台灣旅遊業並衝擊整體經濟。

蔡總統2016年5月就職前，中國也曾限制團客赴台觀光，許多觀察家當時認為北京企圖藉此迫使蔡總統接受「九二共識」。蔡總統在就職演說中提到，她尊重1992年兩岸兩會會談「歷史事實」。北京隨後以「未完成的答卷」回應，並切斷兩岸官方溝通管道。

華府智庫全球台灣研究中心（GTI）資深研究員寇謐將（J. Michael Cole）表示，北京目的是把觀光當成武器，在經濟上對蔡總統加強施壓。自由行陸客通常較為富裕，消費比團客多，中方喊停恐對台灣相關產業造成衝擊。