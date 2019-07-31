幕僚分析：柯文哲組黨拚10席立委　可能與郭台銘合作

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）台北市長柯文哲籌組「台灣民眾黨」，創黨大會將於8月6日舉行，當天同時是柯文哲生日，也是台灣民主運動先驅蔣渭水的冥誕。幕僚表示，柯文哲組黨除了挺進立委選舉，也不排除與郭台銘合作。

內政部民政司長林清淇今(31)日針對台北市長柯文哲擬籌組「台灣民眾黨」表示，確實有收到台灣民眾黨開籌備大會的公文。內政部官員指出，籌組政黨要開成立大會，並先通知內政部，會後檢附相關資料提出申請。

柯文哲一向以同為醫師出身的蔣渭水為師，兩人同為8月6日出生，柯文哲選在8月6日、60歲生日當天組黨，具有其特殊意涵。

中央社引述柯文哲幕僚分析，柯文哲籌組政黨有好幾層意義，包括挺進國會，拚10席區域與不分區立委，同時不排除與鴻海前董座郭台銘合作的可能。

也就是說柯文哲決定參選總統，就會帶著政黨與柯家軍衝席次，或若不參選，改而支持郭台銘，也會搶攻國會席次。

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據報導初選落敗後出國散心的前鴻海董事長郭台銘，今天下午已搭機返台，對於郭台銘的下一步，永齡基金會執行長劉宥彤表示，先讓郭台銘有所準備，再跟大家報告。

郭台銘15日在國民黨總統初選結果公布後出國沉澱，半個月未公開露面。中央社指出，由於外傳郭台銘今天將返台，大批媒體一早就到松山機場守候，但並未見到郭台銘；劉宥彤則在下午3時20分向媒體表示，郭台銘已於下午3時許從松山機場返台，但已先行離開。

去年(2018年)柯文哲要籌組「台灣民眾黨」的傳言甚囂塵上，柯文哲僅說是「聊天內容」，也多次指組織政黨不容易，最後無疾而終。未料如今傳言成真，柯文哲將於8月6日下午2時召開創黨大會，地點在台大醫院國際會議中心。

儘管柯文哲至今尚未表態是否角逐2020，但利用假日頻繁下鄉，如今又拋出籌組政黨震撼彈，外界解讀是為選總統鋪路。

幕僚表示，「台灣民眾黨」將不同於一般政黨，會讓大家脫離對現行政黨的想像。

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