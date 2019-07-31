礁溪寒沐酒店 愛．沐 Amour, à MU 譜寫燦爛樂曲

世上從沒有簡單的三言兩語，能傳遞真切的傾心愛慕。礁溪寒沐酒店推出「七夕情人節」住房專案，只要TWD13,140起即可入住20坪「望岳閣」豪華雙人房，含雙人自助早餐，加碼贈送MU BAR七夕情人節套餐、浪漫房內布置、紅酒及提提妍面膜一份。MU BAR亦推出「沐戀七夕」情人節套餐TWD1,314+10%/客，悉心烹製的細膩餐點及特調雞尾酒「濃情．蜜憶」，讓愛情甜蜜升溫。同時，為慰勞辛苦一整年的父親，MU TABLE餐檯同步升級，推出豪華菜色「現煎紐西蘭羊排」以及「柏克金精釀啤酒無限暢飲TWD120+10%」，讓爸爸們能盡情大口吃肉的同時，用燦爛笑聲譜寫難忘樂章。詳情及預訂請洽礁溪寒沐酒店03 905 8000或至www.muhotels.com。

七夕專寵 靜謐時光

在清幽的礁溪山城忘卻煩憂，與戀人一同度過靜謐時光。礁溪寒沐酒店推出七夕情人節限定住房專案，20坪豪華雙人房「望岳閣」一泊二食TWD13,140起，溫潤木質色調營造恬靜怡然的舒適氛圍，在沉穩典雅的寬敞房間中渡過浪漫時光。除此之外亦包含MU TABLE自助早餐及MU BAR「沐戀七夕」情人節套餐，加碼贈送紅酒一瓶、愛戀花束、情人節專屬房間佈置以及提提研面膜一份（數量有限，送完為止），讓精心準備的情人節限定禮品加分，享受礁溪美人湯同時為肌膚及愛情帶來滋潤，與另一半勾勒專屬於兩人的難忘扉頁。

沐戀七夕 極致佳饗

為讓礁溪寒沐酒店的賓客能輕鬆享受七夕氛圍，MU BAR推出「沐戀七夕」七夕情人節套餐TWD1,314+10%，在浪漫酒吧與另一半享用頂級美饌。「鄉村奶油南瓜海鮮濃湯」為套餐必嚐美食，以新鮮南瓜撒上迷迭香及百里香以低溫烘烤二十分鐘打成泥，加入鮮奶油與白蝦、花枝、淡菜等新鮮海鮮熬煮半小時，濃郁湯頭融合海洋鮮味在口中柔滑輕撫味蕾。「松露野菇燉飯」則以義大利米以雞高湯、迷迭香及洋蔥一同文火慢煮，加入清炒新鮮野菇、松露醬及帕馬森起司燉煮入味後，再以新鮮現刨松露片點綴其上，鮮美松露香氣與極富嚼勁的米粒在口中幻化極品風味。「炭烤紐西蘭羊排佐黑胡椒紅酒汁」特選羊肩排以檸檬葉、香茅、蒜等香料醃漬三天後，以奶油香煎後入炭烤爐檯，低溫慢烤15分鐘去除多餘油脂，佐以牛大骨高湯及紅酒一同熬製的黑胡椒紅酒醬，外表焦香柔嫩多汁的羊肉，為味蕾帶來極大滿足。享用美食怎能不以美酒伴佐，MU BAR深情獻上七夕限定特調酒飲「濃情．蜜憶」，「濃情」為荔枝酒、草莓果泥及蔓越莓調製而成酸中帶甜的香甜調酒，「蜜憶」則揉合蜂蜜與琴酒，在微醺情調下為愛情甜蜜升溫。

除此之外，為慰勞辛苦一整年的前世情人，MU TABLE於活動期間餐檯加碼，推出豪華菜色「現煎紐西蘭羊排」以及「柏克金精釀啤酒無限暢飲TWD120+10%」，讓爸爸們在溫馨慶祝時刻，能盡情大口吃肉及暢飲啤酒，用燦爛笑聲為全家人譜寫暖心時刻。