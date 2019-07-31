台北中山逸林酒店 逸林明月月餅禮盒

台灣第一間DoubleTree by Hilton逸林酒店-台北中山逸林酒店DoubleTree by Hilton Taipei Zhongshan，自2018年年底開業至今，廣受商務與自由行旅客的喜愛，時逢一年一度中秋佳節，首次推出「逸林明月月餅禮盒」，精選3款經典廣式月餅與3款桃山月餅，每盒售價$1,080元，即日起開放預購，2019/08/15前享早鳥優惠8折($864/盒)，希望讓旅人度過甜蜜的中秋佳節。

台北中山逸林酒店首度推出的「逸林明月月餅禮盒」，月餅禮盒採用全粉色色系為主，禮盒視覺以充滿中秋意象的月桂樹為主題，並以彩色煙火的概念呈現，帶有繁茂、慶祝的氛圍。相傳吳剛伐桂的樹就是月桂樹，月桂樹帶有祝福的意味，彩色煙火就像繁盛的桂花般閃耀，桂花的香氣淡雅芬芳、綿延不絕，期許讓收到逸林明月月餅禮盒的人，感受到滿滿的祝福喜樂。

「逸林明月月餅禮盒」內含6款月餅，分別為經典蓮蓉、豆沙蛋黃與香菇滷肉3款經典口味的廣式月餅，以及紫薯麻糬、奶黃流芯與抹茶芝麻流芯3款別具風味的桃山月餅。廣式月餅深受旅人喜愛，特別挑選最經典的蓮蓉與豆沙蛋黃，吃進甜蜜過個好佳節，蛋黃圓滿又象徵滿月團圓；香菇滷肉鹹中帶甜，為月餅增添不同風味。桃山月餅則以餡料取勝，紫薯麻糬一口咬下能吃到QQ的口感，而2款流芯月餅一切開就有驚喜，奶黃流芯的就像流沙包一樣吃得到甜中帶鹹，抹茶芝麻流芯的搭配則充滿濃濃日式風味。

逸林明月月餅禮盒每盒$1,080元，自即日起開放預購，2019/08/15預訂享早鳥優惠8折(每盒$864)，大宗採購另有優惠；Hilton Honors會員享有專屬折扣，普通/銀卡會員享9折、金卡/鑽石卡會員享85折優惠。月餅禮盒可自取或宅配寄送(運費依數量有所不同)，自取最後取貨日期為2019/09/13，宅配最後出貨日期為2019/09/05。欲成為Hilton Honors會員歡迎至會員網站免費加入，詳細相關內容請洽台北中山逸林酒店官網/粉絲專頁，或致電+886 2 6619 9999查詢。