中國發布限台令　總統府表遺憾、行政院與陸委會強烈譴責

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 中國暫停47城市來台自由行，總統府今(31)日表示，這對兩岸關係的增進，非正面因素。行政院發言人Kolas今(31)日表示，中國政府天真地以為可藉此懲罰台灣政府，實則懲罰了雙邊人民。呼籲中國政府應放下鴨霸的心態，放下預設的政治前提。

中國文化和旅遊部今天宣布，明天8月1日起停發陸客赴台自由行簽註。中央社北京報導指出，大批民眾下午聞訊趕往北京公安局出入境管理局辦理加簽，卻發現從未辦理過赴台自由行者，已無法新辦理簽註。

我總統府今表示，不樂見兩岸人民的正常旅遊與交流，受到政治因素的干擾。自由行是讓人民透過自由選擇，來增進視野、認識世界的重要管道，也是促進兩岸相互了解的重要方式。很遺憾看到中國方面片面限縮此事。

陸委會對此表示，陸方未與台灣溝通，便片面破壞協議暫停自由行，對此表達嚴正的抗議及譴責。

陸委會強調，陸客來台自由行是依兩岸兩會換文的「海峽兩岸關於大陸居民赴台灣旅遊協議修正文件一」及相關文件辦理。陸方未與台灣溝通，片面破壞協議，我方表達嚴正抗議及譴責，後續並將透過旅遊小兩會持續溝通。

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行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）今表示，中國有霸權，不但限制台灣與中國人民相互往來了解，還限制中國人民的行動自由，剝奪中國人民多了解台灣的機會。在未與台灣溝通的前提下，就片面破壞「海峽兩岸關於大陸居民赴台灣旅遊協議修正文件一」，「我們強烈譴責。」

中國文化和旅遊部官網公告，自8月1日起暫停申請及核發47省市赴台灣自由行通行證。旅遊業界估計，將影響每個月約15萬人次的陸客客源。

Kolas指出，中國政府天真地以為可藉此舉懲罰台灣政府，實則懲罰了雙邊人民。因此也呼籲中國政府，應放下鴨霸的心態，放下預設的政治前提，鼓勵人與人之間的互動，才能促成雙方和平、健康、對等發展，建立友好的關係。

中央社引述中華民國旅行商業同業公會全國聯合會副理事長丁萊受訪說，以往每逢台灣有重要選舉，中國就會實施限縮來台旅遊措施，通常是選前2到3個月，這次卻特別早。距明年(2020)台灣總統大選還有5個多月，明天8月1日就開始暫停所有陸客來台自由行。

中國文化和旅遊部7月31日宣布，8月1日起停發陸客赴台自由行簽註。圖為北京公安局出入境管理局公告。中央社