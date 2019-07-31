新北市兒童藝術節8/4歡樂變裝大遊行 周邊道路交通管制

「2019新北市兒童藝術節」8月4日將舉辦歡樂變裝大遊行，大型空飄氣球、花車以及表演隊伍於下午4點在中山路及新站路路口出發，繞行新北市政府周邊，途經中山路、新北市政府-中山路南大門前定點表演、新府路、縣民大道，隊伍最後經新站路回到區運路解散。中午過後，表演團隊即陸續開始集結，為了讓大家玩的盡興又安全，活動區域部分路段將進行交通管制及公車改道措施。

活動從8月4日下午1點到晚上7點進行交通管制，包括區運路(漢生東路至海山路)、新站路（縣民大道至區運路）、中山路（新站路至新民街）、新府路（縣民大道至新民街）、縣民大道靠市府側2.5線道（新府路至新站路）、民安街（中山路至區運路）及中山路一段158巷（中山路至民安街）等路段，提醒用路人配合提前改道。

此外，活動區域內將有14線公車受影響，後站商圈、板橋外站、民權路口、新北市政府(中山路)等9個公車站位取消，提醒民眾注意並至鄰近的站位候車，或改搭乘捷運，避免行程受影響。詳情請上文化局網站查詢(http://www.culture.ntpc.gov.tw/)。

新北市政府文化局邀請全家大小一起參與，並建議民眾儘量搭乘大眾交通運輸工具抵達會場，一起享受這場熱鬧的夏日兒童慶典大遊行。