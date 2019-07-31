全國學生舞蹈及戲劇比賽表現優異 新北學生市政會議獻獎

新北市參加107學年度全國學生舞蹈及戲劇比賽成績優異，今(31)日學生及教師們於市政會議與市長分享榮耀，本次全國學生舞蹈比賽共有8隊特優，創意戲劇比賽更榮獲9隊特優。

107學年度全國學生舞蹈比賽，集美國小分別以「探龍宮」及「捏個麵娃娃」兩支風格不同的舞碼，同時奪得古典舞與民俗舞特優獎項；新北舞蹈藝才班學生也在全國賽中獲得亮眼成績，其中清水高中《盤龍引》、新埔國中《秋獼》以及新埔國小《啟程》都榮獲特優，舞蹈班平時除了普通教育課程外，還須兼顧藝術專長課程，在舞蹈專業訓練的過程中，經過不斷克服艱困挑戰後，才能拿到如此優秀的成績。

全國學生創意戲劇比賽部分，南強工商在「綜合偶戲組」、「光影偶戲組」、「舞臺劇組」連續3年奪得特優三冠王佳績，其中「綜合偶戲組」今年推出家庭議題「黃泉路上」，透過戲劇詮釋有相處問題的親子關係，心中還是有斷不開的親情，彼此心裡仍然有愛，在生硬與沈重的親子問題間，轉化為可愛溫馨的喜劇，讓評審們感動又讚賞。

三芝國中為傳統北管布袋戲團，參加創意戲劇「布袋戲組」連續5年獲連霸特優，學校操偶及音樂部分皆由學生們一手包辦，是國內罕見由學生同時擔任前後場的戲團，社團中有些孩子，學業表現雖不理想，但在操偶及樂器的演奏卻專注而出色，更在傳統戲劇領域找到屬於自己的一片天空，師生們的用心及努力功不可沒！

新北市積極推動藝術教育，發掘學生長才，107學年度「學生創意戲劇比賽」27隊參賽，9隊獲特優，13隊優等；「學生舞蹈比賽」64個團隊參賽，8隊獲特優，53隊獲優等。各校積極培養學生藝術專長，讓新北學子都發揮出各項藝術才能，在各個領域展現自信，成就自我。