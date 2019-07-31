〈時評〉純網銀將為台灣銀行業帶來劃時代變革

金管會決定開放純網銀，獲准設立的三家分別是將來商業銀行、LINE BANK 連線商業銀行、樂天國際商業銀行。這三家純網銀，各有不同的股東背景，但實力都不容小覷，來勢洶洶，不容傳統銀行業者低估，未來造成金融市場的變革，應是預料之中。

其實金管會早在五年前，就考慮開放純網銀，但是擔心對傳統銀行業衝擊太大，甚至影響從業人員的工作權，那就會造成社會問題。畢竟傳統銀行業從業者眾，是穩定社會重要的力量，政府不能不重視。

緩衝了五年，傳統銀行業者紛紛在找尋自己的利基，或衝刺數位金融，或加強海外分行的設立，或強化財務管理業務，大家都沒有閒著。這五年來，傳統銀行業的變革，不可謂不大。

純網銀將在明年開始營運，將創造銀行新經營模式，其實就是科技結合銀行，勢必會以Al、IoT，再加上大數據分析，來衝刺新金融市場。其中的電信、Line，必將成為激烈競賽的場域，年輕族群正是兵家必爭之地。

傳統銀行的改變，可以預期，以後新分行的設立，必將越來越少，分行規模越來越小，從業人員人數將逐步減少，信用卡業務勢將受到衝擊，ATM的新設，將成為傳統銀行必須考慮的成本。

傳統銀行在電子支付普及化的挑戰下，手續費收入勢將大減，最後不得不降價因應。至於利率，在信用卡循環信用方面，利率會逐步降低，否則市場會加速流失到純網銀手中。

傳統銀行現在重要的財源財務管理業務，因為涉及客戶不同屬性，需要理專的專業服務，傳統銀行業應該還是能夠保持既有的優勢。談到企業金融業務，純網銀應難有發展空間，因其資金來源受限，應該還是傳統銀行業的天下。

純網銀的開放，象徵台灣銀行業新時代的來臨，未來競爭將更加劇烈，但是純網銀要想在短期內打下江山，甚至達到盈餘的目標，恐怕也沒有那麼容易。一般預料，純網銀夠在五年之內打平，就算不錯了，這也驗證了銀行是百年事業的古話。純網銀一定要有再增資的能力及打算。

時代在變，銀行業的改變，受惠最大的是消費者，讓大家拭目以待，見證銀行業劃時代的改變吧。