土地銀行「彩意采藝-吳靜蘭水彩個展」精彩登場

土地銀行繼「悠遊藝海-呂玉惠創作展」深獲好評後，盛情邀請吳靜蘭老師自本（108）年7月31日起假該行「館前藝文走廊」舉辦「彩意采藝-吳靜蘭水彩個展」。

吳靜蘭老師1954年生長於純樸的宜蘭，畢業於國立臺灣師範大學美術系西畫組，研究所轉攻國畫創作組。父親是個多才多藝的老師，從小在父親的薰陶下，培養了吳靜蘭對美術的熱忱，讓吳老師對鄉間陪伴長大的地方多了份心靈上的觸動，秀麗優美的環境，對繪畫自然產生深厚的喜愛。

吳老師多年研習書法，2001~2014年連續獲得日本全日展書法大賞，2005年結束教師生涯後，專攻水彩創作，加入臺灣水彩藝術協會與中華亞太水彩藝術協會，參加多次聯展。另於公教美展、臺陽美展、雞籠美展多次入選及佳作，在各大美展比賽也都常見到其作品的蹤跡。吳老師相信不平凡來自內心的堅持和點滴的積累，只問耕耘不問收穫，2017年於國父紀念館德明廳舉辦首次水彩個展展出後，繼而獲邀於行天宮圖書館敦化北路分舘展覽，藝術表現備受肯定。

吳老師的作品風格在追求大自然的神韻質感中，深受國畫水份的酣暢淋漓薰陶，自然流露中國人特有的人文風情，小花小草角落風景、靄靄白頭磅礴的大山大景、古鎮風情、山中清澈的溪流、壘壘石堆、搖曳生姿的參天古木、庶民生活點滴，從日常生活中的點滴為題材，以西方的寫實手法，追求東方的氣韻生動為目標，寫實寫意中來回穿梭，透過彩筆表現出流動的光影，在濃抹輕染的筆墨中，細膩表現出深刻肌理，水與顏料在紙上暈染的調和，讓人為之深深著迷陶醉。為追求水彩無窮的變幻之美，經常實地去感受那俯拾皆是的繪畫題材。近二年遨遊內蒙、西藏、稻城亞丁、麗江束河香格里拉等高原邊城，考驗生命的極限，挑戰自己的生活，開闊眼界，增長心胸添加了更多的畫畫素材，求其平衡而去追求水彩的美麗殿堂。

土地銀行向來熱心社會公益，一本「追求永續發展、邁向優質金融機構」之宗旨，邀請各界蒞臨觀賞吳靜蘭老師的畫作，本展次自本（108）年7月31日起，於該行總行「館前藝文走廊」(臺北市館前路46號)開展，展出時間為每週一至週五上午9時至下午17時（免費參觀，例假日不開放），108年8月21日中午12時卸展。