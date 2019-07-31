中華電信公布2019年第二季營運成果

中華電信（2412）今日（7/31）公布自結之2019年第2季合併營運成果。該公司依據金管會認可之國際財務報導準則（T-IFRSs）編製之2019年第2季合併營收為501.1億元，較2018年同期減少6.6%；歸屬於母公司業主之淨利為85.7億元，減少13.1%；每股盈餘1.10元。

董事長謝繼茂表示：「2019 年第 2 季行動市場競爭依然激烈，我們在營收市佔率與客戶數市佔率上仍維持領先。我們持續推動客戶採用更高資費方案，並樂見申辦iPhone方案客戶明顯增加，降低去年母親節499方案對營收造成的影響。寬頻業務因受有線電視業者競爭影響，今年上半年客戶數微幅減少，但採用光纖升速方案的客戶數則持續成長。展望未來，我們將持續提供多元服務，以及以家庭為中心的數位匯流方案，以吸引更多用戶申辦」

謝董事長進一步指出，「MOD在第二季表現依舊強勁，客戶數超越208萬戶，持續為台灣最大影音平台。我們也推出彈性的資費方案，客戶可完全依據喜好挑選頻道，自組頻道套餐。我們相信此方案將有助我們進一步擴大客戶基礎，提升客戶黏著度，並於影音市場創造產品差異化。此外，為了拓展資通訊服務商機，我們將專攻特定的垂直領域，極力創造營收。憑藉著網路資料中心(IDC)及資安業務優勢，我們在數位金融領域已取得多項專案，也不斷發展人工智慧及物聯網相關技術，持續強化整體資通訊專業能力。我們有信心於未來幾年內，持續以堅強的業務實力帶動公司永續發展。」

營業收入

2019年第2季合併營收501.1億元，較2018年同期減少6.6%。

行動通信業務營收為229.0億元，減少11%，主要因市場競爭及VoIP服務取代，致行動服務營收下滑，抵銷智慧型終端銷售之增加。

網際網路業務營收為72.6億元，較2018年同期成長1.6%，主要來自應用加值服務營收之成長。

國內固定通信業務營收為159.2億元，較2018年同期減少2.9%，主要因行動電話及VoIP取代，致市話營收減少7.1%，至65.1億元。

國際固定通信業務營收為31.1億元，較2018年同期減少4.4%，主要因國際電話因市場競爭導致營收減少。

營業成本與費用

2019年第2季總成本與費用為398.0億元，較2018年同期減少4.3%，主要因用人費用及網路互連費之減少。

營業淨利與本期淨利

2019年第2季營業淨利為103.0億元，較2018年同期減少14.5%。營業淨利率為20.6%，2018年同期為22.5%。本期歸屬母公司之業主淨利為85.7億元，減少13.1%。每股盈餘1.1元。

現金流量與息前、稅前、折舊及攤銷前盈餘（EBITDA）

2019年第2季來自營業活動的淨現金流量為159.6億元，較2018年同期減少6.8%。2019年6月底現金與約當現金為365.8億元，較2018年6月底減少16.6%。

2019年第2季EBITDA為191.1億元，較2018年同期減少4.6%，EBITDA margin為38.1%，2018年同期為37.3%。