印度總理莫迪帶貝爺勇闖老虎保護區 猜猜這次吃什麼？

(台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導)印度總理莫迪將參加英國探險家貝爺主持的Discovery知名系列節目《荒野求生秘技(Man vs. Wild)》,預告片於7月29日釋出。貝爺在推特上寫道:人們將在這一期節目中,看到印度總理莫迪不為人知的一面。

「貝爺」(貝爾·格里爾斯(Bear Grylls)),又被稱為是「食物鏈頂端」的男人。他憑藉過去在英國陸軍特種空勤團學到的求生技能,主持野外求生節目《荒野求生秘技》,擁有高知名度。

印度貝爺7月29日在推特上寫道:「來自180個國家的人們將會看到印度總理莫迪(PM @narendramodi)不為人知的一面,他冒險進入印度荒野,以提高人們對動物保護和環境變化的認識。」

《印度斯坦時報》報導,在Discovery釋出的最新預告片中,莫迪總理(PM Modi)表示「多年來,我一直生活在大自然中,包括山區與森林,這些年對我的生活產生長久的影響。藉由參加節目,讓我有機會向全世界展現印度豐富的生態環境遺產的機會,並強調環境保護的重要性。」

「再次進入森林的感覺非常好,尤其這次還有貝爺作伴,他有著不知疲倦的精力和最純粹的自然體驗。」 ,他進一步補充。

預告片中,68歲的莫迪開車進入印度北方的吉姆科比特國家公園(Jim Corbett National Park),由貝爺帶領,後面跟著一隻老虎,一群大象和鹿在遠處奔跑的景象。

吉姆科貝特國家公園(Jim Corbett National Park),是印度最古老的的國家公園,也是印度最著名的孟加拉虎保護森林之一。

貝爺還在影片中總理莫迪說「你是印度最重要的人,保護你是我的工作」。

印度政府7月29日公布一份孟加拉虎保育成果報告書,由總理莫迪親自發表。印度的野生孟加拉虎4年內增加了741隻,來到2,967隻,成長將近3成。

莫迪向法新社表示,15年前孟加拉虎瀕臨滅絕的問題讓印度政府相當擔心,因此對他們來說保育該物種是個刻不容緩的事情,而印度政府也用行動及結果顯示了他們保育孟加拉虎的決心。

這個擁有13億人口的國家,每4年會對孟加拉虎族群數量的普查。為了確實確認數量,研究人員在野生動物出沒的區域內,共架設了2萬6,000台攝影器材。而為了確實辨識每隻動物,研究人員藉著科技的輔助,仔細過濾35萬張照片。

節目將於8月12日晚上9點播出。

預告片《PM Modi to feature in ‘Man vs Wild’ with Bear Grylls》