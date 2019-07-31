中國突停台灣自由行　作家李戡：並非針對民進黨

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）作家李戡今(31)日說，中國停發來台自由行簽證，並非針對民進黨，而是因為香港「反送中」運動越演越烈，北京正努力停損，避免中國民眾此刻來台灣搞「政治庇護」，出北京洋相。

李戡為已故作家李敖和第二任夫人王志慧所生的長子。中央社引述李戡說，中國停發來台自由行簽證，官方理由是「鑒於當前兩岸關係」，讓不少人誤以為北京是想給民進黨難堪，但他認為這個政策跟民進黨一點關係也沒有。

李戡指出，因為來台消費主力是旅行團，不是自由行，若要惡整台灣觀光業，進而影響民進黨選情，「該停的是旅行團，而非自由行」。

他說，民進黨執政已3年，中國偏偏選在此時暫停自由行，原因很簡單，就是香港的反送中越演越烈，在國際社會上給北京帶來非常大的負面影響。

【快訊】中國官方稱「鑑於兩岸關係」 8/1起停發赴台自由行簽證

他指出，國際社會正利用香港事件，加上台灣、新疆、宗教等議題，大出北京洋相；北京現正全力停損，在這種情況下，「限制赴台自由行，也是停損的一個環節」。

李戡表示，最近開始有中國人把台灣當作「政治避難」選項。比如，有陸生在台灣開直播，希望在台取得政治庇護；有中國人因宗教管制問題，舉家從國外轉機來到台灣，也是想取得政治庇護。

他說，這些事情，過去在北京眼裡，都不值一提；但最近因香港反送中失控，這些都變成台港和國際媒體關注的新聞，北京自然要謹慎預防。

李戡說，自由行因為行程自由，有很多機會接觸台灣各類人士，中國官方較難管制。

因此，在當前氛圍之下，只要有一個中國人來台灣申請庇護，都會讓反送中給北京造成的衝擊火上加油，這才是此時此刻停止自由行的根本原因。相形之下，旅行團因為集體行動，容易管制，所以出問題的風險極低。

【快訊】中國官方稱「鑑於兩岸關係」 8/1起停發赴台自由行簽證