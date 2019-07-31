強力去油、去角質Out　「偏執系抗痘法」當心痘痘越洗越多

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）夏季天氣悶熱且容易出油，不僅臉上痘痘粉刺冒不完，連胸口、背部等部位也有數不清的痘痘、粗糙暗沉等小瑕疵。皮膚科醫師蔡依倫提醒，若想改善身體痘痘及粗糙暗沉的問題，「微酸+保濕」的沐浴保養觀念可不能少，另外，三種越做越錯的「偏執系抗痘法」也可能是無法擺脫痘肌的主因。

蔡依倫醫師解釋，常見的身體痘痘困擾，其實多半是毛囊炎惹禍。毛囊炎好發於皮膚表面皮脂分泌旺盛的區域，前胸、後背與臀部等三大性感指標部位，都有大量皮脂腺的分布。尤其溫度每上升1℃肌膚的出油量大約會增加10％，連帶增加毛囊阻塞或細菌孳生的機會。

另外，許多女孩兒追求完美，對身體肌膚瑕疵零容忍，甚至採用強效控油抗菌、加強去角質、包緊緊防曬法等各種「偏執系抗痘法」對抗痘痘。但一知半解的抗痘觀念與過於激烈的抗痘行為，反而可能加劇肌膚的傷害。

偏執一：一定要強效控油抗菌，才能杜絕痘痘孳生根源?! 皂鹼成分等過分去除油脂的產品，反而會打亂皮脂正常分泌、破壞皮脂膜的自然保護力，除了導致肌膚缺水，外界刺激物質與細菌、黴菌，也因缺乏皮脂頻障，更容易入侵肌膚。

而市售的抗菌型產品大致可分為抗菌精油與抗菌劑添加兩種。以常見的茶樹精油而言，雖然有抗菌效果，但濃度太低無法達到抗菌功效，濃度太高則有刺激皮膚的風險。

添加抗菌劑的產品，長期使用則可能破壞表皮原本的共生菌恆定狀態，當菌落生態失衡，皮膚防禦及免疫功能都恐受到影響。

皂鹼成分等過分去除油脂的產品，反而會打亂皮脂正常分泌、破壞皮脂膜的自然保護力，除了導致肌膚缺水，外界刺激物質與細菌、黴菌，也因缺乏皮脂頻障，更容易入侵肌膚。 而市售的抗菌型產品大致可分為抗菌精油與抗菌劑添加兩種。以常見的茶樹精油而言，雖然有抗菌效果，但濃度太低無法達到抗菌功效，濃度太高則有刺激皮膚的風險。 添加抗菌劑的產品，長期使用則可能破壞表皮原本的共生菌恆定狀態，當菌落生態失衡，皮膚防禦及免疫功能都恐受到影響。 偏執二：一定要經常去角質，才能避免老廢角質堆積堵塞毛孔長痘，還能加速消除痘疤暗沉?!

老廢角質堆積確實是毛孔阻塞發炎的常見原因，但角質是否能維持正常代謝，保濕度是最重要的關鍵。當保濕不足，角質就無法自然順利代謝，因而出現乾燥、粗糙，甚至長痘痘的狀況。

可是太常使用磨砂成份、刷具等輔助物進行去角質，除了過分清潔破壞皮脂膜，導致肌膚保濕力下降，更導致痘痘發炎狀況加劇或感染。

老廢角質堆積確實是毛孔阻塞發炎的常見原因，但角質是否能維持正常代謝，保濕度是最重要的關鍵。當保濕不足，角質就無法自然順利代謝，因而出現乾燥、粗糙，甚至長痘痘的狀況。 可是太常使用磨砂成份、刷具等輔助物進行去角質，除了過分清潔破壞皮脂膜，導致肌膚保濕力下降，更導致痘痘發炎狀況加劇或感染。 偏執三：一定要包緊緊徹底防曬，痘痘才不會惡化?!

紫外線也是導致痘痘惡化的原因之一。許多女孩兒習慣穿防曬外套遮陽，卻忽略流汗濕熱的環境，也會加速細菌的孳生，成為身體痘痘的肇因。而許多標榜長效防水的防曬乳，如果沐浴過程中沒有徹底的卸除，也容易造成毛孔堵塞與肌膚負擔。

蔡依倫醫師強調，當出現痘痘問題時，首先應該尋求皮膚科的專業用藥諮詢，再配合正確的沐浴保養進行輔助。她指出：「痘肌沐浴保養首重pH5.5微酸與保濕，只有打造健康的皮脂膜與角質代謝機能，肌膚才能達到自我保護的效果，避免因皮脂分泌過盛及細菌黴菌入侵，導致痘痘問題的產生。」