亞當計劃聚國際藝術家　變裝皇后「飛利冰」誇張秀場文化

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）「亞當計畫」跨國聚集藝術家，展開實驗性質的交流創作活動，實際走訪了解台灣LGBTQ、移工族群，年會將在於8月15日至18日大稻埕戲苑登場。

「亞洲當代表演網絡集會」（Asia Discovers Asia Meeting for Contemporary Performance, ADAM）（以下簡稱亞當計畫）由台北表演藝術中心（簡稱北藝中心）舉辦，今已邁入第三屆，跨國邀請藝術家來台交流，展開「藝術家實驗室」（Artist Lab）、「新作探索」（Kitchen）、「交流與論壇」（Assembly）等主題活動。

其中，本屆「藝術家實驗室」匯聚來自菲律賓、紐西蘭、澳洲、香港、新加坡、日本、印尼、柬埔寨、南韓、保加利亞、加拿大及台灣等12國共12位藝術家，已於7月22日開始進行為期4週的駐地計劃，走訪台北LGBTQ、移工、社會運動、原住民等社群現下的生活與工作情境，並將在亞當計畫年會中分享成果。

此次，「藝術家實驗室」客席策展為日本劇場導演石神夏希（Natsuki Ishigami），並由台灣藝術家温思妮、菲律賓藝術家JK Anicoche擔任協作者，以「社群（與）藝術」為主題，關心當代藝術的社會轉向，側重藝術家如何走入地方進行社會參與。

「藝術家實驗室」駐地計畫為激發藝術家創作動能，規劃走訪台北各處，並與地方社群交流，如萬華龍山寺街區的無家者社群導覽員「強哥」與「芒草心協會」、同光同志長老教會的黃國堯牧師與同志基督徒、台灣第一位布農族原住民變裝皇后「飛利冰」等。

加拿大的聲音藝術家張欣表示，萬華充滿豐富各式的聲音，包含傳統與現代，也聚集跨越年齡的聲響，值得被保留並延伸運用。在聽到萬華的常民文化與無家者社群的處境，張欣說，希望能更深入無家者議題，紀錄存在已久卻總是被忽略與無視的「在地的聲音」。

此外，LGBTQ文化也是本次考察重點，特別安排與變裝皇后「飛利冰」見面交流。長期關注變裝文化與性別議題的菲律賓藝術家Bunny Cadag表示，菲律賓也有歷史悠久的變裝文化，而台灣的變裝文化過去多是以搞笑為主的秀場娛樂，隨著時間演進，變裝成為一門專業的表演，更重視誇張化的裝扮，而非像一個單一性別，這趨近於歐美的變裝文化。

在2019台北藝術節中，有4檔節目由「亞當計畫」發展而來，此計畫關注全球當代表演藝術發展，連結亞太地區各場館與藝術節，探研當代人文藝術，更多詳情請前往官網或臉書查詢。



變裝皇后和大家解釋變裝文化（攝影/王皓穎）