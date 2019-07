水利署新南向尋水商機 揪團參加2019泰國曼谷新創水商品展示會

(台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導)經濟部水利署與我駐泰國臺北經濟文化辦事處共同合作,由水利署帶領九家國內廠商南向尋求商機,並於泰處新址辦理泰國曼谷新創水商品展示會(Expo of Innovative Water Products and Services from Taiwan),展示會於7月31日開幕,一連展示三天,期間將有數十家泰國產官學研各界團體受邀前往參觀,並與參展的台灣廠商互動。

在展示會前一天(7月30日)九家廠商先於曼谷W Hotel辦理商談會進行熱身,駐泰國臺北經濟文化辦事處代表童振源與水利署鍾朝恭副署長分別於商談會致詞新創水商品展示會揭幕,期望拓展臺灣於國際間之能見度,帶給臺灣業者更多商務拓展機會。

國內參展業者與泰國水務公司、工程顧問公司、經銷代理商及污廢水處理業等多家企業交流熱烈,促成雙邊廠商在市場行銷、技術開發以及投資等各面向的合作機會。

童振源於31日開幕式致詞時指出,根據泰國研究中心公布,今年5月到7月泰國遭逢嚴重乾旱,災情損失估計超過150億泰銖,約佔國內生產總值(GDP)的0.1%。而昨日泰國內閣對此也召集相關部會商議解決方法,會中提出三項長期計畫:(一)制定20年水利管理規劃;(二)作物發展改良計畫;(三)建立水資源數據資料庫。顯見如何有效利用水資源,確實是泰國正面臨的挑戰,也是迫切需要解決的問題。

童振源表示,水利署針對五大類水資源問題,提出解決之道,簡稱「五水豐收」,而五水分別是:充足水、乾淨水、循環水、健康水,以及智慧水。

此五大類水即是代表我國產業的相關技術,例如:運用人工智慧等科技,有效控管珍稀的水資源,達到提前預警不足或是防範管理洪災,以及針對相關工業廢汙水之處理與再淨化,或將自然中的水資源循環再生利用等。

童振源強調,對於水資源的管理應用,相信臺灣絕對具備優勢與經驗可與泰國產業合作,並提供相關協助。