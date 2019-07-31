愛美邊愛地球　彩妝品牌與Project AWARE推廣友善海洋計劃

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）塑膠工業的發展雖帶來便利的生活，但也造成全球塑膠廢棄物氾濫成災，新聞上不時傳出海洋生物因塑膠垃圾死亡，近年來環保意識抬頭，掀起全球性塑膠革命。而知名彩妝品牌也受到這股革命風潮影響，與Project AWARE合作推出友善海洋的系列商品，並呼籲大家友善海洋不該只停留在環保意識，應該時時刻刻將概念實踐為具體行動。

Project AWARE是一個由潛水冒險家所發起的海洋保護運動，目標是在每次潛水的時候保護海洋星球，希望讓海洋回歸到最初的健康乾淨，並喚起大眾從生活中實踐海洋意識。

Project AWARE是一個由潛水冒險家所發起的海洋保護運動，目標是在每次潛水的時候保護海洋星球。（圖／羿鐸科技）

波蘭彩妝品牌INGLOT表示，每一個品牌都會為了產品的品質和原料持續地研發與改善，但這只是基本的核心價值，他們認為企業責任遠遠不止如此。

INGLOT提到，對一般人來說，參與改善地球環境與海洋保護運動像是一個遙不可及的夢，但事實上我們生活中的每一個行為和決定都在影響著地球的環境，只要付諸行動，我們都可以成為愛地球、守護海洋的一份子。

今(2019)年INGLOT便與Project AWARE合作，聯名推出友善海洋的系列商品，INGLOT捨棄品牌以往的的黑白招牌色調，改以最能代表海洋的藍色來包裝彩妝品，其系列商品販售的部分收益也將捐贈給Project AWARE來持續推廣友善海洋活動。

此外，INGLOT的隨心所欲全系列商品(FREEDOM SYSTEM)亦採用包材最少化以及重複使用的概念，化妝品耗材使用完畢可以再次填裝，自由搭配眼影、腮紅及粉餅等，不需重複購買或丟棄過多的外盒包材以避免增加環境負擔。

INGLOT捨棄品牌以往的的黑白招牌色調，改以最能代表海洋的藍色來包裝彩妝品。（圖／羿鐸科技）