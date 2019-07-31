【快訊】中國官方稱「鑑於兩岸關係」　8/1起停發赴台自由行簽證

（台灣英文新聞/ 政治組 綜合報導）中國文化和旅遊部官網今(31)日下午公告稱，鑑於當前兩岸關係，自8月1日起暫停申請及核發赴台灣自由行通行證；47個開放來台自由行的省市都將停發(如下圖)。

上圖翻攝中國文化和旅遊部官網

中央社報導，今天稍早，北京、山東等地代辦業務的旅行社，都已接獲通知暫停陸客自由行簽證。但業者也提到，他們不清楚其他城市是否也如此。中國核發的赴台自由行簽證（個人旅遊G），有效期限為6個月。

報導引述多名中國網友在微博表示，經查詢旅行社、當地公安機關，確有其事，並稱接下來只能辦團體簽證來台。不少人把原因指向台灣即將進行大選，因此採取限縮；也有人認為這是對台灣挺香港「反送中」運動的懲罰。

這是北京方面首度針對來台自由行祭出限縮手段。

今年陸客來台持續回溫，據交通部觀光局統計，今年上半年陸客來台人數達167萬人次，較去年同期成長近3成。

《聯合》引述台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶說，這並非中國首度限縮自由行陸客，2015年底首度發生，也是因應當時總統大選。因中國非常重視2020大選，再發生一次並不意外。

觀光發展協會副理事長柯牧洲則說，現在看起來只是影響自由行，但其實還可能會影響團客。因為旅行團組團時，最後收的客人會以自由行名義併團，預計今年8月至明年2月將減少70萬人次旅客。

中央社報導，目前開放來台自由行的中國城市包括：北京、上海、廈門、天津、重慶、南京、廣州、杭州、成都、濟南、西安、福州、深圳、瀋陽、鄭州、武漢、蘇州、寧波、青島、石家莊、長春、合肥、長沙、南寧、昆明、泉州、哈爾濱、太原、南昌、貴陽、大連、無錫、溫州、中山、煙臺、漳州、海口、呼和浩特、蘭州、銀川、常州、舟山、惠州、威海、龍岩、桂林、徐州等共47個城市。