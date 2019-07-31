酒駕新法7月上路 台灣大車隊推代駕最低330元起

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）長期經營酒後代駕服務的台灣大車隊7月31日與TBAF社團法人台灣酒與社會責任促進會共同宣導酒後不開車的重要性，並宣布8月01日起，將在北北基桃地區推出降價方案，代駕不分時段起步價3公里內只要330元。

台灣大車隊代駕服務，從8月1日起不分時段最低起步價3公里內只要330元，行駛3公里、未滿10公里以及通宵時段為單一價550元。此外，介於上午7點至晚上11點59分的一般時段預約還能折110元。

在台灣平均每天有8人死於交通事故，當中一半的受害者為65歲以上的高齡長輩、身障人士等道路弱勢族群，除各種常見交通安全亂象，肇因於違法酒後駕駛、以及具同等高風險性的疲勞駕駛情況屢見不鮮。

台灣大車隊酒後代駕服務，目前已經服務了超過萬趟的客戶，主要客群為35-55歲，每趟服務皆投保了最高500萬的代理司機責任險，根據統計，酒後代駕叫車量台北市以中山區、大安區、松山區、信義區為最大宗，大約佔了台北市的7成左右；新北市則以板橋區、新莊區、三重區、蘆洲區為多，大約佔了新北市的5成左右，其中以晚上9點至凌晨3點任務量為最高峰，占了將近8成5。

此次透過推出代駕優惠，台灣大車隊希望幫助台灣民眾更進一步認識代駕服務，並養成必要時馬上預約代駕司機的習慣，消費者無論在任何時段，只要拿起手機或市話直撥55688再按7、或使用55688 APP點選【酒後代駕】，24小時都可立即預約55688代駕服務。

隨著代駕的需求越來越高，台灣大車隊預估，今年底前55688代駕累積服務趟次將可望成長50%至18萬，未來也將持續推廣最放心的代駕服務體驗，協助降低台灣危險駕車行為發生率。