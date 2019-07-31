澳洲劇團突破自我　怪婆婆一表女性情誼　

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）台北兒童藝術節邀請澳洲風車劇團帶來「這位奇妙太太」舞台劇，改編自俄羅斯民間傳說，時空背景設定在現代，講述怪嚇人的太太與善良女孩間的奇遇，藉此探討人生成長途中遇到的困難，以及年長女性對年輕女孩的影響，將於8月3日及4日台北水源劇場登場。

澳洲的風車劇團（Windmill Theatre Co.）將結合精緻服裝、音效、歌舞與動畫投影，在2019台北兒童藝術節帶來改編自古老傳說的「這位奇妙太太」（Baba Yaga）現代版。

台北兒童藝術節說明，「這位奇妙太太」改編俄羅斯民間傳說「芭芭雅嘎」（又譯為「雅加婆婆」），故事是關於小孩誤入森林，遇到邪惡女巫，又勇敢脫逃的經歷。但是，風車劇團將故事雛形一轉，中世紀的女巫變為現代版的「奇妙太太」，小孩則改由一位平凡、善良又容易緊張的女孩—薇絲琳娜擔任。

故事描述薇絲琳娜一直過著低調的生活，在高樓林立的住宅區擔任一位接待員，某天，她得不與一位惡質住戶交涉，就是「奇妙太太」。太太總是將音樂放得太大聲，常常張著嘴巴咀嚼小熊軟糖，鄰居們都覺得她的模樣十分嚇人，而兩人的相遇則展開一段有趣的人生片段。

製作人Kaye Weeks表示，相信無論是哪裡的觀眾，都能受此劇的鼓勵，許多情節都能連結到成長過程的遭遇，如面對困難和恐懼、自己對自己的限制等。

導演Rosemary Myers則說，透過這個寓言，希望講述一個跳脫社會框架、歷經歲月淬煉的年長女性，對於一個仍在成長的女孩會有什麼樣的重要影響。

風車劇團是頂尖的孩童家庭劇場製作團隊，成團至今已呈現63場製作，包含36個全新作品，更在28個國家中的247個城鎮巡迴演出，被《澳洲人報》（The Australian）譽為澳洲最佳兒童戲劇團隊。