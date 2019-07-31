文總打造城市森林秘境　科技誘發五感體驗

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）中華文化總會（文總）推出特展「森・體・感」，介紹台灣特有的森林生態系，及其中蘊含的珍貴資產，並探討和城市間關係，使用虛擬實境打造文總展覽空間為城市祕密森林，自即日起展至9月1日止。

繼「百年好」展覽後，文總推出今年第二檔特展「森・體・感」，與兆豐銀行共同舉辦以「森林」為主題的特展，由宜東文化創意有限公司策展，打造一座城市中的微型森林。

文總表示，展覽介紹台灣從熱帶到寒帶的林相及特有的植物、動物種類，希望讓大眾透過展覽，感受「自然與人」之間的互動關係，並真正認識「台灣特有種」。

文總說明，展間跳脫靜態展場框架，提供不同的視野角度，邀請民眾上俯、下仰、側視，放大個人視覺、嗅覺、聽覺、觸覺的感官神經，創造不一樣的展場體驗。

文總副秘書長張鐵志說，文總希望能透過展覽介入台灣重要的社會議題。這次應用多元素材呈現台灣森林生態議題，讓觀眾思考森林如何影響台灣的生活，也期待能運用感官推廣台灣特有物種的知識以及實境感受森林的內涵，盼讓更多都市人因為這個展覽，實際走進森林的場域之中。

宜東文化創意有限公司執行長羅健毓透露，這次的展場中特別設置「耳骨傳導」的技術，誘導觀眾將耳朵靠在樹幹上，聽見蟲鳴鳥叫、聞到森林的味道。此外，這次的展場正中央亦突破性的設置了一大面攀爬網，並在網中央嵌入一整棵落羽松，希望能透過肢體上實際的攀爬體驗，啟發觀眾對森林教育的認識，也同時提供眾人未來認識森林的嶄新機會，特別適合親子能夠一起參與。

此外，展覽也收錄諸羅樹蛙、內洞森林夜蟲、台灣藍鵲的聲音，並結合虛擬實境（VR）技術，呈現台灣淡蘭百年山徑，透過360度步道景象，讓觀眾走在展場，如同漫步在雲霧森林小徑中。

該展自即日起展至9月1日止，展覽時間為每天10點到5點，逢週一休館，更多詳情請前往官網或臉書查詢。



展覽資訊（圖/文總）