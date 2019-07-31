防豬瘟不分國別 防檢局：全面檢查俄羅斯來台班機手提行李

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）今年5月份俄台恢復直飛定期航線，但由於俄羅斯屬於口蹄疫及非洲豬瘟疫區，引發防疫漏洞疑慮，動植物防疫檢疫局7月24日表示，所有外國班機託運行李，不分國別均完全經過X光機檢查，手提行李部分則依常規由檢疫犬及海關人員進行抽查，7月19日起強化俄羅斯班機所有旅客手提行李100%檢查。

防檢局表示，5月22日確有收到交通部民用航空局發函俄羅斯皇家航空公司及西伯利亞航空公司要求配合非洲豬瘟防疫措施的公文副本，但因防檢局承辦單位公文處理過程疏忽，未能於開航首日即啟動手提行李100%檢查。

7月17日防檢局召開小組會議，決議因俄羅斯同屬非洲豬瘟及口蹄疫的疫區，納為高風險地區，並於7月18日函知各分局，於7月19日零時起實施俄羅斯旅客手提行李100%檢查。

防檢局說明，為避免未來再發生此類情事，防檢局已加強與各單位之橫向聯繫，並於7月24日非洲豬瘟中央災害應變中心跨部會會議請交通部協助，未來只要是新許可的直航航線，將同步通知防檢局比對是否為高風險地區，作為實施強化防檢疫措施依據。

防檢局強調，目前邊境針對非洲豬瘟及口蹄疫高風險地區均採取強化防檢疫措施，所有旅客行李均以X光機搭配檢疫犬、海關人員進行100%檢查；其他地區託運行李亦經100%之X光機檢查，手提行李則以檢疫犬及海關人員進行抽查。