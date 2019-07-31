百歲人瑞理髮師「福州伯」 執業逾70年仍天天開業

（台灣英文新聞／生活組 綜合整理）今年101歲的人瑞理髮師林能火靠著一把剪刀、剃刀來台謀生逾70年，如今仍堅持每天開業。為客人理髮是他唯一的生活重心，理髮店一週約有兩名老客人光顧，他笑著說，只要還有客人，就會繼續剪下去。

綜合媒體報導，華山基金會與張榮發基金會30日到台北市迪化街市場「福州伯」理髮店，替膝下無子的林能火提前過父親節，義工們在10坪大小的店內送上插有101歲蠟燭的蛋糕，幫林爺爺更換新寢具，林能火也於現場為義工理髮展示理髮手藝。

縱使體能日漸退化，動作也不比年輕人俐落，但一手剪刀、一手梳子的林能火眼神專注，仔細地為客人修整頭髮的同時，會時不時看著鏡子調整髮型。

一張塑膠椅、洗手台，便是了客人洗頭的地方，林能火剪完頭髮後，熟練地替義工搓揉頭髮，最後再用伴他60年的吹風機吹整頭髮，才算大功告成。

華山基金會與張榮發基金會30日到台北市迪化街市場「福州伯」理髮店，替膝下無子的林能火提前過父親節。（圖／華山基金會）

林能火的生財工具、家具幾乎都有數十年歷史，有用膠帶補過座墊的理髮椅、外觀斑駁早已停產的吹風機等，而簡單以木板隔層的小空間則是臥室，寢室內的床墊、枕頭、棉被早已泛黃。

華山基金會大同站長陳延平說，7年前透過台北市社會局認識林爺爺，平均2至3天會有義工探視。林爺爺過著簡樸的生活，很多東西都捨不得換，為了讓林爺爺睡得安穩，基金會特地添購寢具協助更換，為爺爺的房間除舊佈新。

林能火出生中國福州，從小當理髮學徒，隨國民政府軍隊來台落腳超過70年，隻身開業，妻子去世56年，他每年會回中國探親一次，因習慣台灣的生活，不打算回去長住。年逾百歲的林爺爺雖然動作不比年輕人俐落，但耳聰目明，氣色和精神都相當好，且仍能自理三餐、打理日常起居。

華山基金會盼大眾伸出援手用行動支持「因為有您，送愛到家」，讓弱勢長輩老有所依。（圖／華山基金會）