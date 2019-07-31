  1. 首頁
  2. 環境生態

台灣食安檢驗技術新里程碑　有無殘留農藥10分鐘可知

這項技術應用於田間採收前，可確保產品符合國家標準再採收上市

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2019/07/31 10:15

照片來源：農業藥物毒物試驗所提供

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）人類的一日三餐離不開蔬菜、水果及穀物，每樣皆是農民辛苦種植的成果。面對市場上琳瑯滿目的蔬果，在食安意識抬頭的今日，民眾總會有農藥殘留的疑慮。

衛生福利部食品藥物管理署6月28日，公開行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所研發的質譜快篩檢驗技術，這是我國農藥殘留建議檢驗方法「食品中殘留農藥之檢驗方法──質譜快速篩檢技術(TFDAP0013.00)」此項創新技術可達成農產品先檢驗、後銷售之目標，守護消費者的健康與安全，也讓我國食安把關技術邁入全新里程碑。

照片來源：農業藥物毒物試驗所提供

參考先進國家的「農藥殘留檢驗方法」而制訂的台灣食品衛生法規。雖然現行的檢驗方法已具備快速簡便的特性，但每件檢驗報告平均仍需3至7天方能完成。

為了強化農政單位源頭管理、食品業者自主管理，以及農產品通路業者即時把關的需求，藥毒所在5年間陸續執行農委會農產品安全無縫等科研計畫，研發及整合「FaPEx® (Fast Pesticide Extraction)」快速萃取淨化技術、快速儀器分析技術，以及類人工智慧質譜數據自動演算技術，成功研發平均10分鐘出具1件檢驗報告的殘留農藥質譜快速篩檢方法，針對台灣過去3年各類監測計畫曾檢出的191種農藥類別進行快速定性定量篩檢。

這項技術應用於田間採收前，可確保產品符合國家標準再採收上市；應用於食品業者，可供業者進貨時即時把關，避免購入農藥殘留不符國家標準的產品；應用於農產通路業者，則可在進出貨與拍賣前即時攔截不符標準的農產品。

目前萃取技術已取得台灣、美國、日本、中國大陸、德國、英國、法國發明專利，而類人工智慧質譜自動化演算技術已取得台灣、日本、美國發明專利，現正擴大技術應用與推廣，期能於產品流入消費市場前，有效攔截不合格產品，發揮先檢驗、後銷售的效果，為國人健康把關。

照片來源：農業藥物毒物試驗所提供
農業藥物毒物試驗所提供
萃取技術