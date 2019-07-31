台灣食安檢驗技術新里程碑　有無殘留農藥10分鐘可知

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）人類的一日三餐離不開蔬菜、水果及穀物，每樣皆是農民辛苦種植的成果。面對市場上琳瑯滿目的蔬果，在食安意識抬頭的今日，民眾總會有農藥殘留的疑慮。

衛生福利部食品藥物管理署6月28日，公開行政院農 業委員會農業藥物毒物試驗所研發的質譜快篩檢驗技術，這是我國農藥殘留建議檢驗方法「食品中殘留農藥之檢驗方法── 質譜快速篩檢技術(TFDAP0013.00)」， 此項創新技術可達成農產品先檢驗、後銷售之目標， 守護消費者的健康與安全，也讓我國食安把關技術邁入全新里程碑。

照片來源：農業藥物毒物試驗所提供

參考先進國家的「農藥殘留檢驗方法」而制訂的台灣食品衛生法規。雖然現行的檢驗方法已具備快速簡便的特性，但每件檢驗報告平均仍需 3至7天方能完成。

為了強化農政單位源頭管理、食品業者自主管理，以及農產品通路業者即時把關的需求，藥毒所在5年間陸續執行農委會農產品安全無縫等科研計畫，研發及整合「FaPEx® (Fast Pesticide Extraction)」快速萃取淨化技術、快速儀器分析技術，以及類人工智慧質譜數據自動演算技術，成功研發平均10分鐘出具1件檢驗報告的殘留農藥質譜快速篩檢方法，針對台灣過去3年各類監測計畫曾檢出的191種農藥類別進行快速定性定量篩檢。

這項技術應用於田間採收前，可確保產品符合國家標準再採收上市；應用於食品業者，可供業者進貨時即時把關，避免購入農藥殘留不符國家標準的產品；應用於農產通路業者，則可在進出貨與拍賣前即時攔截不符標準的農產品。

目前萃取技術已取得台灣、美國、日本、中國大陸、德國、英國、法國發明專利，而類人工智慧質譜自動化演算技術已取得台灣、日本、美國發明專利，現正擴大技術應用與推廣，期能於產品流入消費市場前，有效攔截不合格產品，發揮先檢驗、後銷售的效果，為國人健康把關。

照片來源：農業藥物毒物試驗所提供