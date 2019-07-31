奇美藝術獎名單揭曉！已故毓琇館長獲頒「特別貢獻獎」

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）第31屆奇美藝術獎已揭曉，得獎者包含主修鋼琴及中提琴的姐妹花，其中，更頒發「特別貢獻獎」給已故藝術家，毓繡美術館首任館長李足新，現場氣氛感人。

由奇美文化基金會主辦的「奇美藝術獎」邁入第31屆，已於奇美博物館舉辦頒獎典禮。除了頒獎給9位具有藝術潛力的得獎者，主辦單位也首度頒發「特別貢獻獎」給予已故寫實藝術家李足新，感念他一生為藝術的付出，場面溫馨感人。

奇美藝術獎希望透過獎助金，讓追求藝術之路的青年學子可以減輕經濟壓力，進而專心創作，截至本屆總共有326人次獲獎，累計獎助金額達新台幣一億一千多萬元。

主辦單位於昨（30）日舉行頒獎典禮，特別邀請本屆「獲獎姊妹花」許珊綺與許名妤擔任表演嘉賓，兩人以擅長的鋼琴與中提琴純熟演奏，極佳的默契獲得台下如雷掌聲。

此外，典禮最令人動容的一刻，莫過於是頒發「特別貢獻獎」。為感念寫實藝術家李足新老師對奇美藝術獎的支持與對台灣社會的付出，主辦單位特別頒發「特別貢獻獎」。

李足新為毓繡美術館首任館長，曾獲第4屆與第6屆奇美藝術獎，亦多次擔任奇美藝術獎評審，他在抗癌期間仍傾力打造毓繡美術館，使該館享有「山中傳奇」、「台灣最美風景美術館」等美譽，已於今年二月辭世。

第31屆奇美藝術獎共有9人獲獎，其中，主修大提琴的梁辰為二度獲獎，他曾是第27屆最年輕的得主，目前就讀於美國紐約州伊士曼音樂學院（Eastman School of Music），師事著名大提琴教授Steven Doane，並擔任Eastman School Symphony Orchestra大提琴首席。

此外，同時獲獎的還有許珊綺與許名妤姊妹，她們從小即受母親啟蒙走向音樂之路，各自嶄露優異天賦。姊姊許珊綺主修鋼琴，目前就讀於德國漢諾威音樂學院（Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover）碩士班；妹妹許名妤主修中提琴，目前就讀美國費城寇蒂斯音樂學院（Curtis Institute of Music），甫於日前獲選「新北市樂壇新星」。

第32屆奇美藝術獎於10月起開放報名，得獎者可獲得為期一年、每個月3萬元的獎助金，完整得獎名單及更多詳情請前往奇美博物館官網查詢。