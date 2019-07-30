秋行軍蟲最新受害者：金門高粱田120公頃淪陷！

（台灣英文新聞/宇妍 綜合報導）秋行軍蟲災害緊急應變小組今(30)日公布，繼玉米田、百慕達草皮之後，今天接獲金門縣政府通知，表示在高粱田發現秋行軍蟲，並施藥防治；目前全台受害經濟作物，已不僅限玉米。

應變小組指出，今天接獲金門縣政府動植物防疫所通報，上午目視巡查時，在金沙鎮青嶼的新植高粱田區發現秋行軍蟲，這是全台在玉米田區及百慕達草皮的確診案例外，最新出現的秋行軍蟲為害新寄主作物、確診案例。

應變小組說明，據通報發生田區總面積約120公頃，植株種植20天，仍在苗期階段，田區平均受害率約3成，這也是迄今通報案件中，單一面積最大者。

金門縣政府為掌握轄內高粱受害現況，已擴大巡查田區，並依據農委會防檢局公告的緊急防治藥劑進行強制施藥措施。

考量高粱及小麥為秋行軍蟲高風險寄主作物，農委會防檢局及農業試驗所6月5日就曾經前往金門地區協助布設產區秋行軍蟲性費洛蒙偵察點，共20點。

應變小組表示，目前國內仍在秋行軍蟲緊急防治第二階段，持續目視巡查仍為發現秋行軍蟲最主要方法。

截至7月29日止，除嘉義市外，全國各縣市均有秋行軍蟲通報確定案件215件，成蟲確定案例142件。目前已完成銷毀81件，藥劑防治133件，1件尚待處理。

高粱葉片遭幼齡蟲體蛀孔，老齡幼蟲則鑽入植株生長點。(金門縣政府/防檢局提供)