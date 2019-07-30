凱撒「臻藏茗月」首推台灣手搖飲月餅

近年來台灣手搖飲在全球大放異彩，逐漸成為台灣的代名詞，感受到手搖飲的魅力，今年凱撒飯店連鎖把八種國人最愛的台灣手搖飲，全部藏進凱撒飯店連鎖「凱撒茗月禮盒」中秋月餅禮盒裡，加上經典「凱撒藏月禮盒」，二款月餅禮盒大PK，一舉搶攻中秋節伴手禮市場。

凱撒飯店連鎖從台北到墾丁旗下的八家飯店，2018年首度共同推出二款中秋月餅禮盒，融合經典與創新，推出後大獲好評，銷售數量首度突破萬盒，成為中秋送禮首選月餅禮盒之一。2019年美味與創意再升級，經典廣式「藏月禮盒」以時尚簡約的精緻木盒，襯托出送禮者滿滿心意；台灣手搖茶飲創意口味桃山「茗月禮盒」，以直立式夢幻漸層手搖飲為設計意象，亮麗又時尚的禮盒，勢必將成為IG網美打卡月餅之一。

經典『凱撒藏月禮盒』共推出四款風味，以凱撒戰士Logo造型展現，人氣款月餅「極品XO」，細膩飽滿的白豆沙內餡揉合以干貝、蝦米、辣椒粹釀而成的主廚特製XO醬，濃郁且豐富的海味，鮮中帶辣的多層次風味，為凱撒經典月餅代表；餅皮軟潤、內餡綿密「白蓮蓉雙黃」，以文火慢熬珍品蓮子帶出濃滑內餡，再包裹上品雙鹹蛋黃，內餡一口咬下鬆軟綿密的口感，最是圓滿中秋味；帶有麻辣鮮香口感的「川味椒麻豬」月餅，為禮盒增添畫龍點睛；「蘭姆葡萄核桃」口味將豆沙餡混入用蘭姆酒醃製的葡萄乾，再包入核桃更添風味，搭配一壺茗茶最是享受。老少咸宜、深受大眾喜愛的傳統『凱撒藏月禮盒』，傳遞出如家般樸實卻真摯的幸福滋味。

新穎別致的「凱撒茗月禮盒」，今年別出心裁以系列「台灣手搖飲」為題，打造視覺味蕾新享受，獨樹一幟的創新滋味適合嚐鮮的賓客；「香橙鐵觀音」藏著炭香醇厚的鐵觀音，內餡散發淡淡果茶香；「海鹽焦糖拿鐵」以海鹽配上濃滑的焦糖，醇郁與鹹甜雙重滋味在口中蔓延；療癒系「黑糖奶茶QQ」以國民飲料黑糖奶茶口感為基底，讓舌尖纏繞極富嚼勁的軟Q內餡，獨具風味；「抹茶紅豆牛奶」外觀呈現淡綠色澤，融合鹹甜日式風味，層次分明的剖面，一口咬下大大滿足；外型充滿少女心的粉色「紅茶香柚」嚴選在地柚子入餡，注入紅茶香氣，同時品嘗到絲絲果肉口感；討喜小玉兔造型的「金桔檸檬」，推翻以往月餅甜膩厚重的刻板印象，選用土生土長的黃綠珍果，果香芬芳讓齒頰滿盈清香；紫色系「芋頭撞奶」以在地芋頭搭配濃郁奶香，口感獨特滑順；綿密細緻、香氣盈口的「海鹽綠茶奶蓋」以清新茗茶風味，以海鹽妝點淡淡風味，全方面滿足賓客的多元送禮需求，歡度美好愉悅的中秋佳節。

凱撒飯店連鎖推出的『藏月禮盒』每盒1,280元、『茗月禮盒』每盒680元，即日起開放預購，8／20前預購享早鳥85折優惠，公司行號或大量訂購另有優惠。