政策資金雙助攻 A股牛市行情到

隨著各國央行釋出鴿派訊號，及中國陸續推出政策利多下，A股已逐漸走出之前震盪格局，北上資金亦已轉為淨流入趨勢，富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益指出，QFII額度有望放寬，外資入市將更健康，加上FED降息預期升溫，人行寬鬆貨幣有望，長線依舊看好，建議可從長線角度擇機布局相關ETF。

粘瑞益指出，展望後市，陸股首要觀察兩項重要指標。第一，7月底的中央政治局會議，可觀察官方推出的刺激政策力道；第二，美中貿易戰後續，人民幣走向可視為領先指標，若出現走強，是為較好的進場點。由於中國第二季經濟數據表現不佳，市場對中國經濟回升預期遞延到第四季，加上政策尚需時間發酵，長線為較好進場布局點。

中國外滙局日前召開2019年上半年外匯收支數據新聞發布會，釋放可能具體措施，包括改革QFII和RQFII，擴大投資範圍，適度放寬甚至取消QFII額度管理等，粘瑞益認為，若取消QFII額度管理，無疑外資「活水」進入中國資本市場將更為便捷，有望為A股帶來新一輪的資金活水。

根據外匯局最新統計資料顯示，近來外資持續加碼中國資本市場，1至6月份境外投資者淨增持境內債券和上市股票494億美元，其中債券淨增持416億美元，股票淨增持78億美元；中央結算公司資料亦顯示，截至今年6月底，境外機構持倉中國債券規模再創歷史新高，一舉突破16,452.38億元；6月淨增持346.19億元，為外資連續第7個月增持中國債券。此外，衡量國際市場交易的中國國債信用違約CDS價格，近期大約落在40上下，相較去年底的60上下，與2016年初一度接近150而言，已明顯改善。

此外，FED即將在7/30~7/31召開利率決策會議，市場預期降息1碼的機率極高，歐日兩大央行亦表態寬鬆政策立場，全球央行掀起一股降息的風潮，7/18韓國央行意外降低基準利率25bps至1.5%，同時下調經濟增長和通膨預期，為自2016年以來首次降息；印尼央行宣布將7天期回購利率降低25bps至5.75%，為近兩年以來首次下調基準利率；同日，烏克蘭央行宣布將主要利率下調至17%；南非央行跟進將關鍵利率下調25bps至6.50%，為2018年3月以來首次降息，粘瑞益認為，上述訊息亦強化7月底FED降息預期，也因此市場更預期人行將強化量化寬鬆，增加對金融市場流動性的挹注，資金寬鬆將有利A股後市的表現。

綜上所述，粘瑞益建議投資人以大型A股ETF作為核心部位，如富邦上証(股票代號：006205)、富邦深100(股票代號：00639)，並配置部分資金在富邦中証500(股票代號：00783)，掌握中小型A股之後市契機。

南北向資金近6個月走勢

項目 金額(人民幣) 項目 金額(人民幣) 滬股通 淨流入281.48億元 港股通(滬) 淨流入444.90億元 深股通 淨流入353.21億元 港股通(深) 淨流入386.59億元 北向資金 淨流入634.69億元 南向資金 淨流入831.49億元

資料來源：東方財富網、富邦投信整理；資料日期：2019.01.21~2019.07.18