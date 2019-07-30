新北市育兒津貼8/1申請開跑 將近8萬5,000名幼兒受惠

新北市將自今(108) 年8月1日起發放2至4歲幼兒育兒津貼，每名幼兒每月可請領2, 500元，第3胎以上幼兒每月再加發1,000元， 預計將有近8萬5,000名新北市幼兒受惠， 申請資訊歡迎洽詢新北市幼兒教育資源網(網址: https://kidedu.ntpc.edu.tw/ bin/home.php)。

凡未就讀公共或準公共化幼兒園的2至4歲幼兒， 符合家戶綜合所得稅率未達20％、未請領育嬰留職停薪津貼者， 每月可申領育兒津貼2,500元。 新北市為便利民眾了解相關福利及申請， 已於7月中下旬寄送2至4歲育兒津貼小檔案摺頁文宣資料及申請表 送至幼兒的戶籍所在地，相關文件已公告於新北市幼兒教育資源網( 網址: https://kidedu.ntpc.edu.tw/ files/14-1000-8299,r9-1.php? Lang=zh-tw)歡迎民眾查詢。

教育局表示，育兒津貼自今年8月1日起開始申請， 初期案件量繁多，為避免現場排隊久候， 建議可於9月30日止前將申請表掛號郵寄， 或依各行政區分流服務時間親送到幼兒戶籍所在地的區公所申請。 特別提醒， 倘於8月1日至9月30日止未於行政區分流時間送件者， 亦可選擇所在行政區公告之其他梯次辦理，且於本申請區間申請者， 可溯及今年8月起開始發放育兒津貼。

此外，新北市將加速盤點國中小餘裕空間， 每年至少增設25班公共化幼兒園，今年預計可增加達41班， 招收1,058人。另8月準公共幼兒園正式上路， 截至108年7月29日已有119園加入，可招收約7, 050人，家長每月繳費不超過4,500元。 新北市將持續增設公共化幼兒園、 輔導私幼加入準公共幼兒園以及發放育兒津貼等， 提供新北學子及家庭更完善且優質教保服務。