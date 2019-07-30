新北筍農林國和 奪北區甜筍王!

北部綠竹筍正值產季，桃園區農業改良場今(30)舉 辦北區五縣市綠竹筍聯合評鑑比賽頒獎典禮，五股區的林國和以7. 5度的糖度拿下甜筍王寶座，來自新北各區的筍農也表現優異，在4 0個獎項中拿到28個獎，堪稱本次比賽的大贏家!

農業局表示，北部地區是臺灣主要的綠竹筍產區， 為了讓農友互相觀摩學習，提升綠竹筍的整體栽培品質， 桃園區農業改良場每年都會辦理北區五縣市的評鑑比賽， 由來自新北、臺北、基隆、桃園及新竹等縣市的各鄉鎮市區農會、 超過百位農友競爭北區筍王。今年新北共有67位筍農參賽， 其中來自五股區的林國和不但拿下亞軍，也在甜度上有優異表現， 以超過蓮霧糖度的7.5度拿下北區甜筍王的寶座， 而其他新北的農友也在40個獎項中拿到28個獎， 是獲獎最多的縣市，再次證明新北健康三寶-綠竹筍品質有保證!

林國和家中世代務農，原來在當廚師的他， 後來選擇返鄉承接綠竹筍產業，端午節期間是綠竹筍盛產期， 為了應付市場需求，曾經三天農忙沒睡覺，辛苦但值得， 而為了堅持要生產品質優良的綠竹筍，產品都有產銷履歷驗證。 他表示要能生產出品質優良的綠竹筍，栽培環境非常重要， 五股位處觀音山，沉積的火山灰及礦物質成分豐富，加上雨量適中， 因此種出的綠竹筍絕對好品質。對於能拿下大獎， 他謙虛的表示還要繼續努力，希望能一直種出好筍讓大家品嚐。

農業局長李玟表示，近年來在市府與產區農會的共同努力下， 新北健康三寶-綠竹筍生產面積逐年增加，已達2328 公頃，是全國最大產區，年產量1萬2757公噸，年產值將近17 億元，成為新北市重要的綠金產業。 今年在北區聯合評鑑比賽中獲得優異的成績， 也再次證明新北健康三寶-綠竹筍的品質深獲肯定， 市府歡迎大家利用暑假來新北感受綠竹筍的美味甘甜， 多多支持新北綠竹筍，支持新北的筍農，相關資訊可上http:/ /ntpc-bambooshoot.com.tw/查詢。