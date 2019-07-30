林口亞昕福朋喜來登酒店 「就是精釀」Definitely Beer啤酒系列活動

盛夏之際，最適合與三五好友舉杯同樂， 位於林口亞昕福朋喜來登酒店1樓的精釀吧 (Best Brews™) 代表著福朋品牌經典「醇飲優選Best Brews™ program」計劃，除提供各種國際啤酒， 更大力推薦台灣本土精釀品牌， 讓更多國內外旅客認識台灣精釀啤酒文化，體驗多種醇飲。8月2日 起至12月31日，精釀吧與宜客樂西餐廳推出「就是精釀」( Definitely Beer) 系列活動，讓喜愛啤酒的民眾，可暢飲啤酒的精彩， 感受國際品牌與本地精釀的魅力。

i3v.s.23本地精釀爭霸 8/2-8/4喝2杯只要99 投票還有機會獲20杯啤酒

同樣是台灣本地精釀啤酒，「i3Beer 愛上啤酒」與「23號啤酒」在精釀吧皆頗受好評。「i3Beer 愛上啤酒」是釀酒師在某次老友引薦下， 接觸到精釀啤酒並為之驚艷，從此著迷不已， 發現啤酒也能像紅酒一樣講究！全麥鮮釀，堅持不使用任何添加物， 純天然食材醞釀絕佳風味的啤酒，琥珀金黃光芒， 散發迷人香氣和土地芬芳，入口又同時感受細緻綿密泡沫。

「23號啤酒」則由兩位美國釀酒師Matthew Frazar與Brett Tieman共同經營。23指的是台灣2300萬總人口數。 他們來到台灣後，發現台灣精釀啤酒仍屬小眾， 致力於將全球性的精釀運動帶進台灣，讓啤酒選擇不再單調， 並融入各種在地風味。知名罐裝IPA (India Pale Ale, 印度淡色艾爾)「文青不要喝」就極受歡迎， 他們希望透過這款啤酒，鼓勵年輕人不單只打卡， 而是真正品嘗精釀啤酒的風味。不僅酒品名稱與在地連結， 其獨特的香氣也頗受青睞，更是精釀吧銷售最好的啤酒前三名。

8月2日到4日周五至周日的午晚餐時段， 林口福朋喜來登酒店在大廳舉辦「本地精釀啤酒爭霸」，只要NT$ 99可一次享有現拉的330ml的「i3Beer 愛上啤酒」的「皮爾森啤酒」1杯，以及「23號啤酒」的「 金色尤物艾爾」或「文青不要喝」啤酒1杯。「i3Beer 愛上啤酒」的「皮爾森啤酒」 以台灣在地釀造來表現香醇順口的皮爾森， 全麥釀造卻有豐富果香和蜂蜜香味。「23號啤酒」的「 金色尤物艾爾」苦味低但有甜美水果香氣，「文青不要喝」 則是苦韻中帶有松林與葡萄柚香氣的IPA，各有不同的獨特滋味。

現場還有投票活動，票券出你最喜歡的精釀啤酒品牌， 林口亞昕福朋喜來登酒店會在8月5日統計出最受歡迎啤酒， 只要投票給獲選的最受歡迎啤酒品牌，將抽出一位幸運得主， 可享精釀吧該款得獎啤酒品牌免費20杯的優待。 相關得獎資訊都將在官方粉絲專頁公告，本活動最終解釋權為林口亞 昕福朋喜來登酒店所有，並保有此活動及獎勵修改之權利。

宜客樂自助餐精釀啤酒喝好喝滿 午/晚餐金牌台啤、i3、23暢飲加價購199起

8月2日至12月30日， 於宜客樂西餐廳午餐與晚餐時段用餐期間，每人只要加價NT$ 199可享台灣金牌生啤酒暢飲，加價NT$299可享「i3Be er 愛上啤酒」皮爾森生啤酒或「23精釀啤酒」淡艾爾生啤酒暢飲。

每週五啤酒大賽挑戰吸500ml生啤 啤酒猜一猜看你有多懂啤酒

8月2日至12月30日每周五晚間8點至8點30分，限時30分 鐘，只要30秒內將500ml啤酒內喝到僅剩113g，或是15 秒內用吸紙管吸完1杯500ml精釀啤酒， 都可獲得當杯啤酒免費且再來1杯。 精釀吧每日營業時間內另有付費挑戰啤酒猜一猜活動，3分鐘內猜中 3款生啤名稱，也可免費獲得生啤大杯1杯 (3款200ml生啤酒，每組NT$250) 。(*溫馨提醒: 未成年請勿飲酒，飲酒請勿過量，酒後請勿開車。)