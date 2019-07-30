新北健康三寶甘藷上市 8/17-18焢窯樂一夏

新北健康三寶-甘藷鬆綿香軟聞名全台， 是甘藷界極品中的極品，每逢8月就是新北甘藷的產季， 新北市政府本年度特別在金山擴大舉辦焢窯活動，齊開500窯， 歡迎大家把握暑假尾聲，一同到北海岸焢窯、泡溫泉、逛老街、 賞秘境，來趟甘薯饗宴之旅！

為了讓民眾深刻體會新北健康三寶-甘藷美味，今(30)日記者會 特地邀請名廚梁幼祥師傅，公布3道私藏甘藷食譜「翠玉鑲金」、「 天圓地方」、「富貴運來」，都是民眾在家能立即上手的簡單料理， 本年度的「焢窯樂一夏」活動將於8月17、18日在金山展開，2 日共計500窯，自即日起受理網路報名，每窯僅需1,000元。 另為體貼民眾，特別避開中午的艷陽，活動從下午3點開始， 除了焢窯外，當日還有歌手音樂表演， 以及大人小孩都喜愛的泡泡足球及跳跳藷來堡，現場報名免費參加， 適合全家大小一同參與遊樂。此外， 並設有杜鵑花裝置藝術的網美打卡區， 讓民眾可打卡免費拿杜鵑花苗，限量1000株。 喜歡旅遊的民眾也可以報名周末出發的「新北歡樂遊」， 早上前往平溪老街、淡水紅樹林等新北秘境， 下午再回到金山體驗焢窯樂趣，絕對讓大家過個充滿回憶的暑假， 心動不如馬上行動，趕快到金山區公所網頁報名。

農業局長李玟表示， 今年豐富的活動就是要讓大家感受到新北農業的活力， 除了有甘藷烘焙競賽、甘藷創意料理食神比賽及甘藷王外，8月3日 至9月15日每週末在金山溫泉公園都會有在地小農販售最新鮮最對 時的「新北健康三寶」甘藷及農特產！都會區民眾8月22、23日 在板橋農會，8月24、25日在希望廣場，也都能買到， 更歡迎大家在8月17、18日的時候到產地金山焢窯遊秘境， 體驗在地農村風情。