香港民研：林鄭民望創新低　港人對台灣人好感度最高

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）香港民意研究所（PORI，前身：港大民研POP）於今日（30）發表第二次民意調查公報，其中香港人對特首林鄭月娥的支持度再創新低。

香港民研於本月17至19日以電話採集1002份樣本（市話、手機各半），按人口分布比例加權，得到民意統計數據。

關於特首林鄭月娥的民望，不論是評分（0到100）或支持率淨值（支持率減去不支持率）都創下新低記錄。其中，七月初特首民望雖稍有回升，但14日港警包圍沙田商場的血腥事件後，特首民望再度暴跌。

林鄭月娥最新的評分僅30.1，之前的三名特首歷史最低評分分別為，董建華36.2分、曾蔭權39.3分、梁振英37分。支持率跌至21%，反對率飆升至70%，淨值達最低點-49%。



香港特首民望變化（依香港民意研究所數據製成）

另外，香港人對於特區政府表現以及經濟、民生、政治狀況滿意率淨值均創新低。其中以政治狀況最為極端，滿意率淨值為-82%。對政府的信任度淨值則為-31%。



香港民意（依香港民意研究所數據製成）

另外，香港民研也調查香港人對各國人民及政府的好感度。普遍來說，對人民的好感都高過於對政府的好感。其中，香港人對市民自己的好感度淨值創記錄新高，達51%，同時對人民及政府的好感度淨值跌至僅-32%，相差82個百分點，為所有調查國家中最劇烈的。

按對香港人對該國人民好感度淨值高低排列，結果為：台灣、日本、澳門、英國、德國、香港、美國、法國、中國，其中僅對中國人好感度淨值為負。按對香港人該國政府好感度淨值高低排列，結果則為：德國、英國、台灣、法國、澳門、日本、美國、中國、香港，其中僅美國、中國、香港政府好感度淨值為負。



香港人對各國人民、政府好感度（依香港民意研究所數據製成）